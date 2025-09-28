Gardul palatului lui Gigi Becali, vandalizat. Ce amendă a luat făptaşul

Gardul palatului din Aleea Alexandru, una dintre cele mai cunoscute reședințe din Capitală, a fost vandalizat sâmbătă. Imaginile surprinse la fața locului arată cum zidurile și trotuarul din fața impunătoarei clădiri au fost acoperite cu mesaje scrise cu vopsea, semnate de un individ care se autointitulează "Ivanov Nebunu" .

Becali are parte de o nouă "bucurie". Gardul palatului din Aleea Alexandru din Capitală a fost vandalizat. Făptaşul a scris mesaje bizare, precum: "La mulți ani, Simona Halep” și "Dragoste Dumnezeu este".

Autorul faptelor a fost identificat de polițiști ca fiind Ivanov Constantin. În urma verificărilor, acesta a fost sancționat contravențional cu o amendă de 6.000 de lei.

Incidentul a stârnit reacții în rândul trecătorilor și al vecinilor, care au privit cu uimire inscripțiile neobișnuite.

