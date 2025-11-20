Caz înfiorător în judeţul Botoşani. O adolescentă de 17 ani şi bebeluşul ei de numai trei luni au fost bătuţi cu bestialitate chiar de cel cu care trăiau în casă, un tânăr de 25 de ani.

Pe fondul geloziei, bărbatul s-a năpustit asupra femeii şi a lovit- o în repetate rânduri. De furia lui nu a scăpat nici bebeluşul. După ce au fost alertaţi, poliţiştii au ajuns rapid la faţa locului, unde au găsit mama şi copilul stare gravă. Amândoi au ajuns la spital cu mai multe traumatisme.

Suspectul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar cazul a intrat în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.

