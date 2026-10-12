Generaţia Z s-a săturat de telefoane şi de presiunea socială şi încet-încet redescoperă plăcerie simple ale vieții: gătitul acasă, plimbările în natură, cititul și timpul petrecut cu familia. Fenomenul se numește "nonna maxxing", este inspirat de viata bunicilor din Italia, și a devenit viral pe rețelele sociale.

Copleşiţi de ritmul agitat al vieţii, mulţi tneri vor să trăiască ca străunicii lor, să se bucure de lucuri simple, în tihnă.

Bluza asta roz are cel puțin 50 de ani. A fost a mamei mele. Iar caietul acesta e al meu. Are rețetele preferate ale familiei, strânse în timp. Unul dintre copiii mei mi-a cerut deja să i-l las moștenire. Și uite așa, fără să-mi dau seama, am ajuns în trend! Se numește "nonna maxxing" și e tot mai popular printre cei din Generația Z. Un trend care readuce în actualitate lucrurile simple.

NONNA înseamnă bunică, în italiană, iar nonna maxxing se refera la un stil de viață. Practic tinerii recuperează reţete de familie şi învaţă să gătească tradiţional, ca pe vremuri. Conceptul a prins deja pe rețelele sociale, unde tot mai mulți reprezentanţi ai Generaţiei z își filmează ritualurile inspirate din viața bunicilor si strabunicilor.

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"Am făcut nişte jumări proaspete, brânză de la ciobanii noştri din sat, ceapă verde din grădină. De dimineaţă, soţia mea s-a trezit şi a făcut nişte gogoşi pufoase, calde şi proaspete. Gemul, la fel, e făcut din caisele noastre.", a spus un bărbat.

Narcis și Stevanka lucrează acum în Timișoara, dar au rămas legați de satul în care au crescut și de tradițiile de familie. Gătesc "păturată pe crumpi", o mâncare simplă, pe bază de aluat și cartofi.

"Încercăm reţete, preparate care se făceau la noi acasă, ca să aducem un pic pe masa noastră din amintirile copilăriei.", a explicat Stevanka Nicoli.

"Reîntoarcerea la origini. Mai ales că, având în vedere că eu am crescut o mare parte la bunici, tot timpul îmi lipsea mâncarea asta, mâncarea tradiţională.", a spus Narcis Nicoli.

"Eu cred că lucrurile astea mărunte fac parte din fericire, adică nu cred că fericirea este scumpă, cred că noi am uitat cum se măsoară.", a mai spus Stevanka Nicoli.

Gătitul, tricotatul, grădinăritul și alte activități practice înlocuiesc pentru mulţi orele petrecute pe telefoane sau calculatoare.

"Trăim într-o societate în care suntem permanent presați să fim mai buni, mai productivi, să arătăm bine și să avem succes. Nu asistăm neapărat la o întoarcere în trecut, ci la o încercare de a recupera un echilibru pe care l-am pierdut în goana după performanță și validare.", a explicat Adina Burghel, psiholog.

"E important pentru noi pentru că, până la urmă, toţi avem nevoie de un minut în fiecare zi să putem să stăm liniştiţi, relaxaţi, ca să putem să ne încărcăm pentru haosul din jur.", spune o persoană.

Cei care au aderat la mişcarea "Nonna maxxing" mai spun că plictiseala nu trebuie percepută neapărat drept timp pierdut, ci ca o pauză mentală de care avem nevoie din când în când.