Un bărbat din comuna Bălești, județul Vrancea, a dat dovadă de cinste și responsabilitate după ce a găsit pe stradă 24.100 de lei. Fără să stea pe gânduri, el a mers direct la poliție și a predat întreaga sumă, care a ajuns înapoi la proprietarul ei.

Gest de omenie în Vrancea. Un bărbat a găsit 24.100 de lei și i-a predat poliției

Un exemplu de urmat vine din județul Vrancea. Duminică, 28 septembrie, un bărbat în vârstă de 65 de ani, din comuna Bălești, a găsit nu mai puțin de 24.100 de lei în zona Târgului din Dumbrăveni.

Fără ezitare, acesta s-a prezentat imediat la postul de poliție și a predat banii.

A doua zi, pe 29 septembrie, un bărbat de 62 de ani, din comuna Slobozia Bradului, care raportase pierderea banilor, s-a prezentat la poliție și și-a recuperat întreaga sumă. El a fost sprijinit de polițistul care a gestionat cazul.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au ținut să îi mulțumească public bărbatului din Bălești pentru gestul său.

"Cinstea, corectitudinea și respectul față de semeni sunt valori care dau putere unei comunități. Gestul făcut de cetățeanul din Bălești este unul care merită toată aprecierea", au transmis polițiștii vrânceni.

