Un bărbat de 61 de ani, care ar fi pierdut mai multe terenuri în județul Constanța, a amenințat că își dă foc chiar în stradă. Avea hainele stropite cu o substanță inflamabilă, dar negociatorii Poliției Capitalei au reușit să-l convingă să renunțe la gestul extrem, potrivit News.ro.

"Astăzi, 21 octombrie 2025, a fost coordonată o intervenţie complexă, în Sectorul 1 al Capitalei, implicând poliţişti din cadrul Secţiei 2 Poliţie, negociatori din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, precum şi echipe din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti şi echipaje de prim ajutor. În fapt, la data menţionată, în jurul orei 10.50, poliţişti din cadrul Secţiei 2 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe o stradă din Sectorul 1, un bărbat, ce părea stropit cu o substanţă posibil inflamabilă, ameninţa că îşi va face rău”, a transmis, marţi, Poliţia Capitalei.

Zona, izolată de urgență

Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au identificat persoana în cauză şi au solicitat, de îndată, sprijinul negociatorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale.

"Pentru asigurarea unui climat de siguranţă şi protejarea atât a bărbatului în cauză, cât şi a persoanelor care tranzitau zona, aceasta a fost delimitată, iar la faţa locului au fost mobilizate echipaje din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, precum şi echipaje medicale de prim ajutor", au precizat poliţiştii.

Bărbatul de 61 de ani, care, potrivit unor surse judiciare, ar fi pierdut mai multe terenuri în judeţul Constanţa, a fost convins să renunţe la gestul său.

El este transportat la o unitate spitalicească, pentru îngrijiri medicale de specialitate.

