Gheorghe Hagi are primul nepot: Ianis și Elena Hagi au devenit părinţi. Reacţia preşedintelui FRF

Familia Hagi s-a mărit. Ianis şi soţia sa, Elena, au devenit părinţi de băiat.

Conform Libertatea, Elena Hagi a născut la Spitalul Clinic Sanador un băieţel de nota 10, relatează News.ro.

"Îl felicit, începând de astăzi este tătic, aşa că probabil începând de astăzi se va uita cu mult mai multă atenţie şi la următorul lui transfer, unde îşi va putea pune în valoare tot talentul”, a declarat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, într-o conferinţă de presă. “Mi-aş fi dorit ca şi Ianis să prinsă un transfer în această perioadă, sunt în continuare foarte încrezător că va reuşi să ajungă la o echipă pe care şi-o doreşte până la finalul acestei perioade de transferuri. S-a pregătit în toată această perioadă, chiar dacă nu a făcut-o cu o echipă sub contract. E un jucător de care echipa naţională are nevoie, care se află la o maturitate, care are nevoie doar de un cadru pentru a-şi atinge potenţialul maxim", a mai spus şeful FRF.

Ianis şi Elena Hagi sunt căsătoriţi din data de 14 iulie 2024. În 14 iulie 2025, fotbalistul a postat pe Instagram un filmuleţ cu mesajul: "14 iulie 2024. În urmă cu un an m-am căsătorit cu iubirea vieţii mele, pentru totdeauna"

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi încercat să vă reglaţi somnul prin alimentaţie? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰