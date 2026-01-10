Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Ghețușul, capcană pentru bucureșteni. 90 de persoane ajunse la spital într-o zi, după alunecări pe gheață

În oraşe, în schimb, gheţuşul de pe trotuare umple spitalele. La camerele de gardă ajung tot mai mulţi pacienţi cu fracturi sau entorse. Nici amblanţele nu mai fac faţă numărului mare de solicitări.

de Denisa Dicu

la 10.01.2026 , 13:49

Sistemul de sănătate e sufocat de urgenţe în plin gerar. Nu era suficient că de abia făceau faţă la numărul mare de cazuri de gripă şi infecţii respiratorii, acum medicii trebuie să se ocupe şi de pacienţii care au alunecat pe gheaţă. Urgenţele de la Ortopedie sunt pline, iar camerele de gardă de la Infecţioase la fel. La fel şi spitalele de Pediatrie. Ambulanţele abia fac faţă numărului mare de cazuri. Peste 100 de prezentări au fost astăzi la Ortopedie, iar ultimele date pe gripă arată 8 decese noi.

Amblanţele nu mai fac faţă numărului mare de solicitări

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă
Denisa Dicu
Denisa Dicu Like

Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag.

accidente gheata spitale ghetus
Înapoi la Homepage
Afacerea care l-a făcut bogat pe Cristian Boureanu de la Survivor România. E plin de bani!
Afacerea care l-a făcut bogat pe Cristian Boureanu de la Survivor România. E plin de bani!
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Cum arată acum Antonia în costum de baie, după intervenția de urgență în zona posteriorului. Ipostazele fierbinți în care apare
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Pacienții cronici, lăsați în voia sorții! Noile reguli din sănătate lovesc dur: bolnavii rămân fără analize. „Degeaba plătesc asigurări”
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Insula din Caraibe, cu peste 1.000 km de coastă, unde localnicii nu mai au acces la plajă
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Noi acuzații la adresa Spitalului din Buzău! Un tată spune disperat că fiul lui de 15 ani a fost lăsat să moară
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să renunţaţi la gaze?
Observator » Evenimente » Ghețușul, capcană pentru bucureșteni. 90 de persoane ajunse la spital într-o zi, după alunecări pe gheață