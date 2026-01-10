Video Ghețușul, capcană pentru bucureșteni. 90 de persoane ajunse la spital într-o zi, după alunecări pe gheață
În oraşe, în schimb, gheţuşul de pe trotuare umple spitalele. La camerele de gardă ajung tot mai mulţi pacienţi cu fracturi sau entorse. Nici amblanţele nu mai fac faţă numărului mare de solicitări.
Sistemul de sănătate e sufocat de urgenţe în plin gerar. Nu era suficient că de abia făceau faţă la numărul mare de cazuri de gripă şi infecţii respiratorii, acum medicii trebuie să se ocupe şi de pacienţii care au alunecat pe gheaţă. Urgenţele de la Ortopedie sunt pline, iar camerele de gardă de la Infecţioase la fel. La fel şi spitalele de Pediatrie. Ambulanţele abia fac faţă numărului mare de cazuri. Peste 100 de prezentări au fost astăzi la Ortopedie, iar ultimele date pe gripă arată 8 decese noi.
Amblanţele nu mai fac faţă numărului mare de solicitări
