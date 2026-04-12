Gigi Becali a rămas fără permis în noaptea de Paşte. Circula cu 109 km/h într-o zonă unde limita era 40

Noaptea de Paşte a fost cu ghinion pentru Gigi Becali. Omul de afaceri a rămas fără permis pentru 90 de zile, după ce a fost prins circulând cu viteză pe Şoseaua Pipera, pe un drum unde limita era de 40 km/h. În plus, patronul FCSB nu avea nici documentele asupra sa.

Finantatorul clubului FCSB, Gigi Becali, se afla la Biserica Sfantul Elefterie din Bucuresti, vineri, 10 aprilie 2026, pentru a participa la slujba de inmormantare a fostului antrenor Mircea Lucescu. - Hepta/Mediafax_Foto-ALEX_NICODIM

Gigi Becali a fost oprit de poliţişti în jurul orei 4.00, cel mai probabil după ce a asistat la slujba de Înviere. Acum, omul de afaceri va fi pasager pentru trei luni.

Ce spun poliţiştii

La data de 12 aprilie a.c., în jurul orei 04.00, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, care acționau pentru menținerea siguranței rutiere pe arterele din Capitală, în contextul sărbătorilor pascale, au depistat pe Șoseaua Pipera un autoturism care circula cu viteza de 109 km/h, pe un sector de drum unde limita este de 40 km/h, fiind înregistrat de aparatul radar.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că autoturismul era condus de un bărbat în vârstă de 67 de ani. Totodată, acesta nu avea asupra sa documentele prevăzute de lege.

Conducătorul auto a fost sancționat contravențional, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile.

