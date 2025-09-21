Antena Meniu Search
Video Gonea cu 100 km/h și a trecut pe roșu la Tecuci. În urma lui a rămas doar un nor de praf

Altă zi, alt gest de inconştienţă la volan. Deşi ţara noastră deţine titlul trist de "campioană" la accidente mortale, şoferii aleg în continuare să îşi facă propriile reguli. 

de Redactia Observator

la 21.09.2025 , 07:39

Cel mai recent exemplu este un şofer din Tecuci, judeţul Galaţi, care a fost filmat în timp ce a trecut în trombă pe culoarea roșie a semaforului. 

În imaginile surprinse de o cameră de bord se vede cum în urma lui nu rămâne decât o urmă de praf. 

Din fericire, de data aceasta nu a avut loc o tragedie, însă şoferul inconştient, care mergea cu peste 100 km/h, rămâne un etalon pentru titlul ruşinos al ţării - de campioană la accidente mortale.

sofer viteza semafor inconstienta
