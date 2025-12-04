Antena Meniu Search
Video Un şofer beat a intrat pe contrasens și a lovit frontal o mașină cu doi vârstnici şi nepoata lor, în Tecuci

Accident grav la ieşirea din Tecuci. Un bărbat de 52 de ani a intrat pe contrasens şi s-a izbit puternic de un autoturism în care se aflau două persoane vârstnice şi o fetiţă de 5 ani, nepoata lor.

de Redactia Observator

la 04.12.2025 , 08:53

Impactul a fost extrem de violent, iar maşina s-a răsturnat într-un şanţ.

La faţa locului au ajuns de urgenţă salvatorii care i-au găsit pe cei trei cu traumatisme cerebrale şi i-au transportat de urgenţă la spital. Tot acolo a ajuns şi şoferul vinovat de accident. Testele au arătat că acesta avea 1.22 mg/l alcool pur în sânge. Se continuă cercetările.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sofer beat tecuci
