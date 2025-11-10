Încă o moarte anunţată ne face să ne întrebăm: a fost sau nu Poliţia complice moral la uciderea Mihaelei? Tânăra, mamă a trei copii, a cerut protecţie, a depus nenumărate plângeri la poliţia din Teleorman, dar atât poliţiştii, cât şi procurorii l-au lăsat în libertate pe soţul agresiv. Chiar şi după ce femeia a reclamat că a fost violată de soţul de care se despărţise de două luni. Şi care avea grijă de doi dintre copii, încă o greşeală dintr-un şir lung de erori care au crescut bilanţul femeilor ucise la 51.

"Mereu o bătea, mereu o gonea. Suna mereu la poliţie, nu luau măsuri", a declarat mama fetei ucise.

"Este prematur să ne pronunţăm pe această situaţie", a declarat Matei Benone, chestor-șef, întrebat dacă polițiștii au greșit.

Pentru Mihaela însă, e prea târziu. La fel şi pentru celelalte 50 de femei ucise în România de la începutul anului. Tânăra de 26 de ani fost ucisă chiar în ziua în care îşi serba onomastica. Fostul ei soţ a pândit-o în fata bisericii si a înjunghiat-o de 15 ori, sub ochii celui mai mic dintre copiii cuplului, un băiat de doi ani.

A murit cu protecția în mână

A murit cu ordinul de protecţie în mână. Mihaela ceruse să fie apărată în faţa agresorului, după o bătaie cruntă. Dar ar fi refuzat brăţara electronică, pentru că nimeni nu i-a explicat ce presupune, acuză tatăl fetei.

"A zis că nu se poate pune decât la amândoi împreună. N-a fost învățată așa ceva. Ea a refuzat brațara pentru ea, ea credea că i se pune ei brățara. Nu a explicat ca i se pune doar lui", a povestit tatăl Mihaelei.

Lăsat liber, bărbatul a continuat s-o terorizeze, chiar dacă ordinul de protecţie nu-i permitea să se apropie la mai puţin de 50 de metri de soţie şi locuinţa părinţilor. Iar pe reţelele de socializare o ameninţa pe faţă.

"A mea a fugit! A dus-o rău cu mine 8 ani de zile. Am făcut copii să ce, să îi abandonăm. Interesaţi-vă şi după aia să mă vorbiţi pe mine de rău că o băteam, că o înjuram, că o chinuiam", povestea criminalul.

Într-o conferinţă ad-hoc, şefii Poliţiei nu au spus nimic despre modul în care au gestionat plângerile fetei. Nici de ce l-au lăsat liber pe criminal. În schimb, au dat vina pe victimă, pe motiv că nu ar fi fost mai hotărâtă atunci când a cerut protecţie.

"Facem apel către victimele violentei domestice să fie de acord cu monitorizarea electronică a agresorilor pentru că permite viteză de reacţie. Luarea măsurilor privative de libertate sunt dificile", a mai spus Matei Benone, chestor-șef.

L-au amendat pe tatăl victimei

Cazul pare tras la indigo cu tragedia de la Mureş, al cărei autor, Emil Gânj, este căutat de patru luni. Şi atunci, ca şi acum, tatăl victimei a sunat, în repetate rânduri, la 112 să reclame că fata lui era hărţuită şi ameninţată.

În decurs de o lună, bărbatul a fost amendat de două ori pentru că a sunat abuziv la 112.

"El a încălcat ordinul de protecţie de N ori. Sunam la poliţie şi poliţia mă lua tot pe mine, că e drum public şi are voie. Păi dacă scrie pe ăla, pe ordinul de protecţie, că nu are voie să oprească în zona de 50 de metri de locuinţa mea?", a declarat tatăl femeii ucise.

Nu au intervenit nici măcar atunci când Mihaela a reclamat că soţul a răpit-o dintr-un parc şi a violat-o.

"Cum a acţionat acest monstru, că monstru putem să-l numim. Poliție nu pot s-o numesc. Aș putea să-i numesc chiar părtași. Puteau să evite. Dar dacă nu au vrut să ia nicio măsură, din contră. Chiar taăl criminalului a fost și a amenințat că dacă nu o omoară fiul său, o omoară el.Știa cam tot satul", spune o cunoștință.

"Venea poliţia şi le spunea: Hai, mă, împăcaţi-vă, că sunteţi şi voi din sat. Şi când venea poliţia: gigi, stai cuminte. Gigi, stai cuminte. Hai că vă împăcaţi, hai du-te acasă. Nu s-au luat niciun fel de măsuri. Cred că au vrut să scape de hârtiile care se fac. Adică, le era lene", spun oamenii.

Sistemul de monitorizare electronică i-ar fi putut salva viaţa Mihaelei. În astfel de cazuri, pe lângă brăţara pusă la picior, agresorul primeşte şi un telefon smartphone. Al doilea ajunge la victimă.

"În situația în care se generează alerta de apropiere atunci telefonul emite un sunet foarte puternic de genul Ro-alert care avertizează victima iar colegii mei din dispecerat trimit cel mai apropiat organ atât la locuința victimei, cât și la agresor. Sistemul e eficient pentru ca noi poliția știm în permanentă locația agrersorului, dar putem să ne dăm seama și de intențiile lui", a declarat Țuțuianu Simona Alina, IPJ Iași - Serviciul de Ordine Publică.

Mihaela avea 3 copii cu bărbatul care a ajuns să-i fie călău. Doi dintre ei, de 6 şi 8 ani, erau, culmea, în grija individului. Acum, băieţii vor fi evaluaţi pentru a vedea dacă pot fi în continuare crescuţi de familia tatălui.

La fiecare trei zile, un bărbat încearcă să omoare o femeie. Numai în prima jumătate a anului, au fost 61.000 de cazuri de violenţă domestică. Motiv pentru care ministrul Justiției propune închisoare pe viață pentru omorul pe motiv de gen, în timp ce zeci de ONG-uri cer urgentarea legii anti-femicid.

