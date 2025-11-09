O tânără de 25 de ani, mamă a trei copii, a murit, de ziua ei, cu ordinul de protecţie în mână. Soţul de care se despărţise a urmărit-o până în faţa unei biserici din Teleorman, unde a înjunghiat-o de mai multe ori. Scenele de groază s-au derulat în faţa băieţelului lor, de doar 3 ani. Rudele susţin că bărbatul o urmărea de zile întregi, în ciuda ordinului de protecţie, şi că autorităţile ridicau din umeri atunci când erau alertate.

" A urmărit-o mereu până a găsit-o", spun oamenii.

"Erau certaţi de vreo 2 luni de zile. Fiica mea locuia cu mine şi avea ordin de protecţie să nu se apropie de locuinţa 50 m nici de ea, nici de mine. Se ducea la un vecin aici chiar unde a omorât-o şi a plecat cu copilul de mână. Am sunat eu la 112 şi la poliţie si ce măsuri s-au luat în privinţa cazului ăstuia? Venea şi oprea maşina şi sunam şi spuneau că e drum public. Am fost bătut de taica-său, am coaste rupte. Se lua mereu de noi începea să mă înjure şi nu luau nicio măsură, că n-are ce să-i facă ca dosarul e în tribunal să se judece dosarul", a declarat tatăl victimei.

Ucisă sub ochii copilului

"A mea a fugit a dus-o rău cu mine 8 ani de zile, am făcut copii ca să-i abandonam? Păi i-a abandonat pentru 10 bărbaţi câti a avut. Interesaţi-vă şi după aia mă vorbiţi pe mine de rău, că o băteam, că o înjuram o chinuiam", spune bărbatul.

Nu era prima oară când bărbatul se apropia de femeie deşi nu avea voie. Apropiaţii spun că tânăra era ameninţată constant de soţul ei. După gestul său, individul a încercat să-şi ia viaţa.

Totul s-a întâmplat seara trecută în fața bisericii din comuna Beciu. Femeia, în vârstă de 25 de ani, se îndrepta către o vecină. Asta spun cei care au interacționat ieri cu ea. Avea în brațe unul dintre cei 3 copii, în vârstă de doar 2 ani, în momentul în care fostul soț s-a năpustit asupra ei și a înjunghiat-o în spate de nenumărate ori cu un cuțit.

Surse apropiate anchetei spun că femeia era frecvent bătută de agresorul care i-a devenit călău ba chiar din luna septembrie a acestui an. Avea și un ordin de protecție împotriva lui, valabil pentru o perioadă de 6 luni. Totuși, asta nu l-a oprit să-și urmărească victima în ultimele zile și să agreseze alți membri din familia acesteia.

Iar după ce a recurs la gestul extrem, care a înmărmurit întreaga comună, individul l-a încercat să-și pună capăt zilelor. A fost transportat de urgență la spitalul din Alexandria, în stare critică, iar medicii sunt rezervați cu privire la șansele lui de supraviețuire.

