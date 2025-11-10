Antena Meniu Search
Tânăra de 26 de ani din Teleorman care a fost ucisă de partenerul ei, de faţă cu copilul lor, ceruse protecţie de la autorităţi, dar asta nu l-a împiedicat pe agresor să-i facă rău fără ca cineva să-l oprească sau să-l pedepsească.

Tatăl victimei a sunat şi el, la 112 pentru a reclama că este în pericol. A primit în schimb doar amenzi pentru că pericolul nu s-ar fi confirmat. Acum, sunt anchete peste anchete. Moartea tinerei de 26 de ani creşte bilanţul sumbru al femeilor ucise anul acesta, la 51.

Procurorul General al României a dispus un control la Parchetul din Turnu Măgurele, în timp ce şeful Poliţiei Române s-a dus personal la Teleorman ca să vadă dacă subalternii săi şi-au făcut bine treaba.

Acesta a subliniat că, la nivelul conducerii Poliției Române, a transmis "cu caracter permanent" mai multe măsuri și linii de acțiune, al căror rol este de a-i pregăti continuu pe polițiști și care vizează inventarierea tuturor cazurilor "cu potențial de escaladare" și "întărirea cadrului dispozițional".

Poliţia Română: Facem apel la victime să accepte monitorizarea prin dispozitiv electronic

Acesta a precizat că femeia din Teleorman a refuzat de două ori ca agresorului său să i se monteze dispozitiv de monitorizare electronică. Benone Marian Matei a lansat un apel către victimele violenței domestice să accepte ca agresorului să i se monteze astfel de dispozitiv.

La rândul său, adjunctul inspectorului general al Poliției Române, chestorul Eduard Mirițescu, a anunțat, luni, că la nivelul inspectoratelor de poliție are loc "un efort instituțional important” cu privire la combaterea violenței domestice, explicând în ce constau măsurile transmise în teritoriu pentru gestionarea unitară și eficientă a cazurilor de violență domestică.

Ameninţată deschis de criminal pe reţelele de socializare: "A mea a fugit"

Lăsat liber, bărbatul a continuat s-o terorizeze, chiar dacă ordinul de protecţie nu-i permitea să se apropie la mai puţin de 50 de metri de soţie şi de locuinţa părinţilor. Iar pe reţelele de socializare o ameninţa în mod deschis. "A mea a fugit! A dus-o rău cu mine 8 ani de zile. Am făcut copii să ce, să îi abandonăm. Interesaţi-vă şi după aia să mă vorbiţi pe mine de rău că o băteam, că o înjuram, că o chinuiam", a spus el într-un mesaj video.

"Se apropia, a venit şi cu injurii, mă înjura pe mine şi încerca tot felul de scandaluri. Şi sunam la poliţie, la 112 şi nu luau măsuri, nu luau nimic", a acuzat şi tatăl victimei.

Poliţie: "Este prematur să ne pronunţăm"

Într-un dialog cu presa, reprezentanţii Poliţiei au fost întrebaţi dacă au greşit undeva în tot acest caz. "Este prematur să ne pronunţăm pe această situaţie", a venit răspunsul oficial. Ulterior, întrebat dacă s-ar fi impus o reţinere în acest caz, referitor la bărbatul care a comis crima, chestorul Benone Marian Matei a răspuns: "Luarea măsurilor privative de libertate este dificilă..."

