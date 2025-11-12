Ultimele clipe cu Mihaela în viaţă, tânăra mamă ucisă de soţ sub ochii copilului de 2 ani, au fost înregistrate de o cameră de supraveghere. Femeia s-a luptat până în ultima clipă cu ucigaşul, în timp ce băieţelul asista la scene paralizat de frică. Familia victimei face acuzaţii grave. Oamenii spun că tatăl criminalului este cel care l-a împins pe fiul lui spre gestul extrem. Bărbatul este şi el reţinut pentru ameninţări.

Camerele de supraveghere surprind momentele de groază care se petrec în faţa bisericii. Mihaela aleargă, urmărită de soţul înarmat cu un cuţit. Individul o ajunge din urmă şi o atacă fără milă. Sub ploaia de lovituri, femeia se prăbuşeşte. E înjunghiată de 15 ori. Oroarea se petrece sub ochii copilului lor de doar 2 ani. Băieţelul aleargă, dezorientat, în spatele celor doi. Încearcă să ajungă cu disperare la mamă. Încremeneşte lângă trupul ei când tatăl, devenit călău, dispare. Individul nu se uită nicio clipă la fiul lui.

Martorii, îngroziți de scena sângeroasă

"Am auzit-o ţipând. Când am ieşit la poartă, ea efectiv era aici căzută, în balta de sânge. copilașul era lângă ea, plângea: mama, mama", a povestit o vecină, martoră la tragedie.

Articolul continuă după reclamă

Cruzimea criminalului i-a şocat şi pe specialişti.

"Ce vedem în imaginile alea înfiorătoare este ceea ce numim noi în criminologie "overkill". În ideea în care nu ai nevoie de atât de multe lovituri de cuţit. Acest timp de rană narcisică de cele mai multe ori duce la o furie narcisică şi este tunnel vision pentru a reduce sursa acelei ruşini", a explicat Dan Rusu, criminolog.

Crima n-a fost un act spontan. Agresorul ar fi plănuit moartea soţiei. O recunoaşte tatăl ucigaşului.

Crima, plănuită din timp. Mărturisirile cutremurătoare ale familiei agresorului

"Am făcut copii să ce? Să-i abandonăm! Păi căţeaua i-a abandonat!", spunea criminalul tinerei din Teleorman.

"Am ştiut de ştiut. Repeta mereu, pe toţi trei, nu numai pe ea. Pe toţi trei, şi pe mă-ta şi tac-tu. Două-trei săptămâni în urma faptei", a recunoscut tatăl criminalului din Teleorman.

"De bătut a bătut. Nu pot să zic nu le-a bătut. Avea crizele lui de nervi. Când îl apucau crizele nu te mai înțelegi cu el", a spus şi mama bărbatului.

"El a fost criminalul. el l-a împins pe fiul lui la necazul care s-a întâmplat. M-a bătut, mi-a rupt două coaste. Bântuia mereu pe la poartă şi spunea că mă omoară şi pe fiica mea şi pe nevasta mea şi pe mine", a declarat tatăl Mihaelei.

Tatăl agresorului, acum și el după gratii

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Poliţiştii ştiau cronologia tragediei anunţate. Mihaela a cerut un ordin de protecţie pe 22 septembrie după ce a fost bătută de soţ. Ameninţările au continuat să vină.

"El, individul, făcea din astea pe TikTok, o jignea în toate felurile de faţă cu copiii", a precizat un tânăr.

Tatăl victimei, amendat după ce a cerut ajutor la 112

Tatăl victimei a sunat de două ori la 112. Culmea, deşi reclama teroarea în care trăiau, tot el a fost amendat pentru că a apelat abuziv. Pe 24 octombrie, a mai primit o amendă pentru tulburarea liniştii publice. Aruncase cu pietre în maşina ginerelui. O zi mai târziu, este bătut de tatăl agresorului. Pe 26 octombrie, deşi nu avea voie să se apropie la mai puţin de 50 de metri de victimă, Mihaela îşi reclamă soţul că a răpit-o şi a violat-o. Ordinul de protecţie este prelungit pentru şase luni şi se deschide un dosar penal, dar agresorul este lăsat liber să ucidă.

Inspectoratul General al Poliției Române îi verifică pe poliţiştii care s-au jucat cu soarta Mihaelei. În paralel, corpul de control a fost trimis şi la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele. Cei care s-au ocupat de plângerea Mihaelei în care reclama violul, răpirea și încălcarea ordinului de protecție.

"Instituţia în sine se limitează doar la modul în care se pun în aplicare aceste ordine de protecţie provizorii. Nu îi învață pe poliţişti modul în care trebuie să gestioneze starea psiho-emoțională a victimelor", a explicat Dan Saltelechi, sindicatul Europol.

Între timp, creşte numărul victimelor violenţei domestice. 51 de femei au fost ucise de la începutul anului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰