Guinness World Records la Alba Iulia: 10 000 de oameni au luat loc la cea mai lungă masă din lume

10 mii de oameni s-au aşezat, la Alba Iulia, la cea mai mare masă din lume confecţionată din materiale reciclate, pentru a stabili un record mondial. Invitaţii au avut la dispoziţie cinci tone de mâncare, au ascultat muzică şi au socializat, iar în scurt timp vor afla dacă acţiunea de astăzi intră în Cartea Recordurilor.

Sub deviza ne bucurăm împreună, nu risipim, 10.000 de oamenii s-au aşezat la masa lungă de doi kilometri şi 700 de metri, numită simbolic Masa care uneşte.

Masa înconjoară cu totul Cetatea Alba Carolina, iar pentru confecţionarea ei s-au folosit nu mai puţin de 1.500 de europaleţi şi 2.700 de panouri din lemn, aduse până aici cu 10 camioane. Cele 10.000 de farfurii sunt făcute din ceramică reciclată, iar ca totul să arate bine, pe masă au fost puse 10.000 de flori.

Cea mai lungă masă din lume

Peste 1.000 de voluntari au lucrat la amenajarea ei. Cele 5.000 de kilograme de mâncare servite participanţilor - aperitive reci, fructe, legume şi deserturi - au fost donate de partenerii acţiunii.

"A unit oamenii, e foarte bine şi ne bucurăm". "Fabulos şi foarte frumos pentru vremurile pe care le trăim. Să aduci comunitatea împreună e un lucru extraordinar". "E un sentiment neobişnuit. Sunt oameni necunoscuţi, afli poveşti noi, legi noi prietenii", spun oamenii.

Pentru a face loc mesenilor, au fost montate bănci şi scaune pe cinci kilometri şi 400 de metri, pe ambele părţi ale mesei. Printre ei a luat loc şi Marius, care s-a înscris pe lista de participanţi acum două săptămâni, ca să fie sigur că prinde un loc.

"Am ţinut să vin aici pentru că consider că e o experienţă frumoasă pe care nu o intâlnesc în fiecare zi, cu prietenii, o amintire frumoasă", spune Marius, participant la eveniment.

"Obiectivul este să transmitem un mesaj de comuniune, fix în oraşul unirii, Alba Iulia, să transmitem un mesaj de responsabilitate socială, fiind masa integral făcută din materiale reciclate şi să punem România, Alba Iulia, în istorie, stabilit recordul Guiness pentru ea mai mare masă din lume făcută din materiale reciclate", a declarat Mădălin Niţiş, organizator.

Reprezentantul Guiness Book care a venit la Alba Iulia să verifice evenimentul va anunţa în seara aceasta dacă Masa care uneşte intră în Cartea Recordurilor.

Alex Prunean

