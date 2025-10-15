Antena Meniu Search
Guvernul, iluminat în roz şi bleu, de Ziua Părinţilor de Îngeri: "Vieţile nevinovate stinse prea devreme"

Palatul Victoria va fi iluminat în această seară în culorile roz şi bleu, acţiune prin care Guvernul se alătură şi în acest an campaniei de iluminat arhitectural desfăşurată cu prilejul Zilei Părinţilor de îngeri, în semn de sprijin şi solidaritate cu părinţii ai căror copii care au murit în lunile de sarcină, la naştere sau înainte de a împlini 18 ani.

”Dincolo de gestul creştinesc de comemorare a vieţilor nevinovate stinse prea devreme, această campanie de conştientizare la nivel de societate a suferinţei familiilor care şi-au pierdut copiii aduce în atenţie nu doar nevoia de prevenţie şi acces la servicii de sănătate de calitate”, transmite Guvernul într-un comunicat oficial.

Potrivit Executivului, tragedia recentă de la Iaşi, în care mai mulţi copii şi-au pierdut viaţa din cauza infecţiilor cu bacterii, confirmă însă, o dată în plus, nevoia stringentă de reformă şi responsabilizare care, din păcate, încă se resimte în unele zone din sistemul de sănătate.

Marcată în fiecare an pe 15 octombrie, Ziua Părinţilor de Îngeri a fost instituită prin Legea 186/2024 în semn de sprijin pentru familiile afectate de pierderea copiilor şi care, conform acestei legi, pot beneficia de consiliere psihologică decontată de stat, pentru depăşirea traumelor emoţionale.

