Sărbătoarea de Halloween i-a cucerit pe românii de toate vârstele. Ziua a fost dedicată celor mici care au defilat în costume pline de culoare și imaginație. Odată cu lăsarea serii, se pregătesc de distracție părinţii: nenumărate petreceri îi așteaptă pe doritorii de senzații tari.

Decoruri înfricoşătoare şi costume înspăimântătoare. Tot mai mulţi români se distrează pe model american în noaptea de halloween

"Am crescut în Chicago, întotdeauna m-am dus în trick-or-treat în fiecare an și când m-am întors aici în țară, mi-a plăcut foarte mult că încet-încet se începe și aici să se facă chestiile astea", a transmis Ricarda Covaciu, româncă crescută în SUA.

Halloween-ul, sărbătoare tot mai iubită și în România

"Mie îmi place foarte tare Halloween-ul și să zic așa, mă pregătesc destul de des în timpul anului pentru Halloween. Astăzi am zis să fiu prietena lui Lucifer, să fiu mai aproape", a spus Anca Sam, o tânără care a ales să se costumeze de Halloween.

Părinții au intrat în roluri alături de cei mici.

"În fiecare an o să particip, o să vin îmbrăcată, chiar dacă se uită lumea ciudat la mine, că sunt mai în vârstă, sunt mămică, nu mă interesează, mie îmi place foarte mult", a adăugat o femeie.

Pregătirile au început cu mult timp înainte.

"Sunt sinceră, acum o lună", a precizat o altă persoană.

Costume inspirate din filme și personaje mitice

"Astăzi sunt Casandra Dimitrescu, este un personaj fictiv. M-am gândit cu vreo lună jumătate înainte, mă fixasem pe personajul acesta", a transmis Andreea Cristache.

Copiii sunt bineînţeles cei mai încântaţi. Se bucură de dulciuri și surprize pregătite special pentru ei.

"Sunt Katrina, personaj din COCO, prieten cu moartea. Foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult", a spus o fetiţă.

Pentru cei mari urmează o noapte de distracție, peste 14 party-uri tematice sunt programate în Capitală, de la baluri mascate în cluburi, până la maratoane horror și petreceri stradale care durează până în zori.

Oana Bogdan

