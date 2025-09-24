Iubitorii de natură și adrenalină pot trăi senzații de neuitat suspendaţi în hamac. Printre stânci, la aproximativ 200 de metri înălţime! Se întâmplă în judeţul Gorj, iar accesul se face pe un traseu de via ferrata, ce pornește de la Peștera Muierilor. Proiectul, iniţiat de un alpinist montan, atrage numeroşi turişti de toate vârstele. Însă nu toţi pot face faţă provocării.

Privită de jos, imaginea hamacelor suspendate îţi taie răsuflarea. Pe unii îi sperie doar gândul de a fi suspendat la 200 de metri. Iubitorii de adrenalină sunt, însă, entuziasmaţi de experienţa unică.

"Este superbă experienţa, adică traseul nu e atât de greu, e chiar simplu, dar experienţa cu hamace e super mişto" a spus un turist.

Proiectul, creat în 2018 de un antrenor de alpinism

Proiectul "La hamace între stânci" a fost creat în 2018 de Gabriel Dan Chiriac, antrenor de alpinism şi deţinător al recordului european la săritura cu parașuta. Traseele sunt sigure, accesibile pentru oricine şi adaptate pe niveluri de dificultate.

"Cel mai mic copil a avut patru ani. Cel mai bătrân copil a avut undeva la 78-80 de ani. Am avut turişti atât din România, cât şi din Europa" a spus antrenorul de alpinism Gabriel Dan Chiriac.

Totuşi, nu toţi cei care ajung în faţa provocării o şi duc până la capăt.

"Chiar dacă sunt pregătiţi fizic şi vin până aici, predominant bărbaţi mai mult decât femei, mulţi refuză să mai urce, nereuşind să treacă şi pragul psihologic" a explicat Gabriel Dan Chiriac.

Experienţa, apreciată de turişti din România şi din străinătate

Ideea a pornit din dorința de a-i atrage pe tineri către sporturile montane și mișcare. Cristina a venit tocmai din Vâlcea, împreună cu prietenii, pentru a testa experienţa la înălţime.

"La început este puţin ciudat, ai impresia că nu ai o siguranţă foarte mare, dar ulterior te obişnuieşti" a spus Cristina.

Sezonul începe, de regulă, în luna mai, iar durata depinde de condițiile meteorologice.

