Haos de nedescris la Londra. Mai mulţi români distrug un magazin în 30 de secunde, apoi se fac nevăzuţi

Magazin din Londra devastat de un grup de români în mai puţin de 30 de secunde.

Conflictul a degenerat într-un act de vandalism extrem, după ce angajații au prins o femeie în timp ce fura și au decis să o dea afară din magazin.

Până să ajungă poliţia, situația a scăpat complet de sub control. Românca s-a întors însoțită de un grup de bărbaţi, care au distrus totul în jur şi s-au năpustit şi asupra angajaţilor. Imediat după ce au distrut totul, indivizii s-au făcut nevăzuţi.

