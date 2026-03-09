Tragedie cu repetiţie într-o comună ieşeană. Un nou născut prematur a murit în aşteptarea ambulanţei. Autospeciala s-a împotmolit în mocirlă pe un drum judeţean care arată, după ploaie, ca o uliţă abandonată. Rudele tinerei mame spun că nou născutul respira, dar moartea a ajuns înaintea salvării. La sfârşitul lunii trecute, o altă ambulanţă care trebuia să ajungă la o urgenţă a rămas blocată în glod, pe acelaşi drum. Când a ajuns, pacientul era mort.

Durerile naşterii au apucat-o pe Ana Maria aproape de unu noaptea. Mama tinerei de 19 ani a sunat disperată la 112 şi a cerut ajutor de urgenţă. În mod normal, salvatorii ar fi trebuit să ajungă în 30 de minute. Cu doi kilometri înainte de casa gravidei, însă, autospeciala a rămas blocată în noroi. Alte două echipaje au fost trimise în ajutor pe rute alternative.

"A născut copilul, copilul era viu. Până ce a venit salvarea pe aici, pe la Mădăşin, cu incubatorul, deja a murit. A mai trăit copilul cam un sfert de oră. Dacă era drumul bun pe aici, ambulanţa venea la timp. Din cauza drumului, nu a putut să salveze deloc copilul", a povestit Lăcrămioara Pal, bunica bebeluşului.

Medicii au ajuns la caz la aproape o oră şi jumătate de când a fost dată alerta.

"A găsit copilul în stop cardio-respirator. S-au început manevrele de resuscitare timp de 40 de minute, conform protocolului. Din păcate, s-a constatat decesul. Nu s-a mai putut face nimic. Prematurul are nevoie de condiții deosebite. Orice secundă ar conta și de asta echipajele încearcă să ajungă cât mai repede", a declarat Nicolai Pralea, purtătorul de cuvânt al SAJ Iași.

În mijlocul suferinţei, umilinţele au continuat.

"Când a venit de la INML maşina, a rămas împotmolită la jumătatea drumului. M-am dus cu copilul în braţe: Doamnă, veniţi la vale cu copilul mort, că nu mai pot urca!", a mai spus bunica bebeluşului.

Nu este pentru prima dată când o ambulanţă rămâne împotmolită în drum spre comuna Mădârjac. Salvarea trebuia să ajungă şi la sfârşitul lunii trecute la un pacient de 53 de ani care avea nevoie de ajutor, dar a rămas blocată în glod. Bărbatul era mort când au ajuns medicii.

Drumul este unul de pământ, chiar dacă este trecut ca drum judeţean. Are o lungime de aproximativ şase kilometri. În perioadele de dezgheţ este aproape imposibil să mergi pe el.

"Aici este un cetăţean care are nevoie de dializă şi spunea că nu ştie cum să-l ducă, cu roaba. Cu roaba să-l ducă până la ambulanţă?!", a spun un localnic.

"Să avem situaţia asta când oameni, pur şi simplu oameni mor din cauza unui drum, este ceva ce nu îţi poţi imagina în 2026 o asemenea situaţie. Am făcut nenumărate rapoarte. Şi de 7-8 şi de 10 ori pe an. Răspuns care a venit din partea prefecturii care confirmă cele sesizate şi aşa s-a terminat", a declarat Dan Ghebuţă, primarul din Mădârjac.

Drumul este în grija celor de la Consiliul Judeţean. Autorităţile se plâng de lipsă de fonduri şi promit că săptămâna viitoare vor începe pietruirea şoselei.

"Suntem în faţă de documentaţie tehnică, vom înainta toate demersurile, din păcate încă nu avem surse de finanţare pentru modernizare. Asfaltul este un milion de euro pe kilometru. Cinci milioane de euro am nevoie pentru drumul ăla", a declarat Ciprian Ciucan, director DJADP Iași.

În România, un sfert din drumurile publice sunt acoperite cu piatră sau pământ.

