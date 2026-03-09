Şcoala specială din Bucureşti, în care cel puţin un copil a fost agresat, va trece printr-un control general. Toţi profesorii vor fi verificați la ore, iar părinții și elevii intervievați. Asta a decis inspectoratul şcolar, după o anchetă de două zile acolo. Raportul scoate la iveală un detaliu şocant: copilul abuzat trebuia să aibă însoțitor la ore.

Ororile înregistrate pe ascuns de părinţii copilului au fost analizate şi de mai-marii din Educaţie. După două zile de controale şi discuţii cu angajaţii şcolii, au decis că e nevoie de o verficare mai complexă.

"Mai multi inspectori şcolari si metodişti vor face o verificare complexă timp de cel puţin o săptămână în care vor cerceta relaţia elevilor şi a părinţilor cu şcoala dar şi cu cadrele didactice. Va fi evaluat managementul şcolar şi documentele, dar şi relaţia cu această comunitate. În plus, toţi profesorii vor avea parte de inspecţii la ore", relatează Mădălin Iacob, reporter Observator.

"Există suspiciuni cu privire la un comportament neadecvat din partea celor două, şi-au recunoscut vocile şi intervenţiile de pe înregistrare, motiv pentru care şi-au prezentat demisia", a explicat Florin Lixandru, inspector ISMB.

Mai grav însă este că acest copil avea nevoie obligatoriu, conform legii, de un însoţitor, drept ajutor, la grădiniţă.

De altfel, niciunul din cei şase copii din grupă nu are parte de însoţitor la ore.

"Din câţi facilitatori suntem în toată grădiniţă... eu şi o doamnă, care a a plecat, că a zis că are şi dânsa viaţă personală. Lasă copilul şi pleacă. Despre ce discutăm? Ele au fost rele, din cale afară, să platească, dar tu ca părinte rolul tău?

Familia copilului care a trimis înregistrările către Observator va depune o plângere penală la Poliţie. Tatăl spune că pe filmări se mai aude o angajată care merită pedepsită.

"Haide sus, hai! Las-o să se dea cu capul de pereţi!", se aude pe înregistrare.

"I-am pus înregistrarea din nou, a chemat-o pe doamna educatoare în birou, a spus că da, probabil este dânsa. Nu mi se pare normal, încă doamna e la grădiniţă", explică tatăl.

"Familia respectivă urmează să depună o plângere penală şi nu doar pentru rele tratamente aplicate minorului, ci pentru mai multe infracţiuni. Nejustificat este şi faptul că până în momentul de faţă nu avem nicio persoană chemată la audieri şi, de ce nu, dispusă o măsură preventivă? Ar fi trebuit să avem şi o percheziţie", explică Adrian Cuculis, avocat.

Pentru directori, însă, problema pare să se fi rezolvat. Au transmis un mesaj online către părinţi să îşi aducă din nou elevii la cursuri.

