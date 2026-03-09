În ţara cu cele mai multe accidente rutiere din Europa, mulţi şoferi habar n-au de regulile de circulaţie: fie nu ştiu modificările apărute în ultimii ani, fie au uitat regulile învăţate când au luat carnetul de conducere. Statistica nu minte: unul din trei candidaţi nu reuşeşte să promoveze examenul de redobândire a permisului.

Într-o zi, la Brigada Rutieră, cel puţin 60 de şoferi lăsaţi fără permis încearcă să scurteze perioada cât sunt pietoni. Anul trecut, doar în Capitală, peste 4.000 dintre cei 12.000 de candidați au picat testul. Promovarea examenului reduce cu o treime perioada de suspendare a permisului. Pentru a trece proba, şoferii trebuie să răspundă corect la cel puţin 13 întrebări din 15. În plus, trebuie să aibă permis de cel puţin un an şi să facă dovada achitării amenzii. Şi mai e o condiţie.

Cele mai frecvente greşeli

"În situația în care un şofer își recuperează permisul, iar în șase luni, din momentul în care și l-a recuperat, mai săvârșește o altă contravenție pentru care se reține permisul de conducere, nu mai poate susține această testare de reducere", a declarat Andra Arsintescu, a declarat purtător de cuvânt Brigada Rutieră. Examenul nu poate fi susţinut nici de cei care au depăşit limita legală de viteză cu peste 70 de kilometri pe oră, de cei care nu au oprit la trecerea la nivel cu calea ferată sau au întors ori au mers pe contrasens pe autostradă. Pentru şoferii prinşi băuţi la volan sau cei implicaţi într-un accident după ce au trecut pe roşu, testarea nu este opţională, ci obligatorie.

Articolul continuă după reclamă

Cele mai frecvente greșeli la examenul de redobândire a permisului sunt legate de prioritatea în intersecții și de noile modificări apărute în legislație. Spre exemplu, prioritatea în sensurile giratorii a fost modificată în urmă cu trei ani, dar cu toate acestea, unii șoferi nu cunosc noile schimbări și continuă să circule după vechile reguli. Înainte ca legea să fie actualizată, într-un sens giratoriu cu mai multe benzi, şoferii care ieşeau din sensul giratoriu, indiferent de banda pe care erau, aveau prioritate. Acum, cei de pe banda întâi au prioritate de ieşire faţă de cei de pe benzile din interior.

"Conducătorul auto, odată cu permisul în buzunar, el nu mai este la current ar trebui, ca după 10 ani de zile de condus, să se mai dea un minim test, pentru că, între timp, legislația suportă modificări", a declarat Aurel Moraru, instructor. Recent, Parlamentul a adoptat un proiect de lege care introduce controale medicale mai stricte pentru şoferii care au depăşit 70 de ani şi reduce valabilitatea permisului în cazul acestora la 5 ani.

Ana Grigore Like Mereu am fost curioasă să aflu ce se întâmplă în jurul meu, să cunosc oameni și povești. Meseria aceasta mă caracterizează cel mai bine și cred că ea m-a ales pe mine înainte ca eu să o aleg pe ea. ➜

Întrebarea zilei Credeți că ar putea trece carburanții de 10 lei litrul? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰