"Nu vă faceţi griji că acea dronă ar fi putut lovi o ţintă pe teritoriul României. Ar fi fost doborata imediat. Cu Protocol, cu lege - fara lege. Astea-s niste prostii", a declarat Marcel Ciolacu, premierul României. Armata cere, însă, modificări legislative de urgentă. Generalul Vlad, Seful Statului Major al Armatei, a fost astăzi în Comisia de Apărare de la Senat, împreună cu ofiteri de rang înalt. Într-o şedinţă secretă de două ore, a explicat ce pericole apar când dronele rusilor intră zeci de kilometri în spatiul noastru aerian.

Ministerul Apărării a scris un proiect de lege, dar modificările trebuie adoptate de Guvern

"Riscuri exista intotdeauna in legatura cu orice situatie despre care am discuta. Putem sa actionam cand poate fi estimat un atac intentionat, un act ostil impotriva Romaniei sau NATO", a declarat Constantin Spânu, purtător de cuvânt MApN. Desi a fost invitat, Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a lipsit nemotivat de la sedinta Comisiei. În locul lui a vorbit premierul Marcel Ciolacu, după ce, în weekend, o dronă a Rusiei a violat spaţiul nostru aerian, iar bucăţi din ea au căzut lângă o localitate din judeţul Tulcea.

Vezi și

"Daca vreo dronă intră pe teritoriul României si ea este trimisa sa loveasca o tinta pe teritoriul Romaniei va fi doborata de îndata", a declarat Marcel Ciolacu, premierul României. "Va asigur ca avem cele mai performante sisteme de supraveghere pe acea zona. Acea drona nu a reprezentat un act deliberat, ostil impotriva terit NATO sau terit Romaniei", a declarat Constantin Spânu, purtător de cuvânt al MApN. Şeful Armatei a cerut politicienilor încă din februarie să modifice legile pentru ca România să poată doborî dronele care intră în spaţiul nostru aerian.

"Eu cred ca toata bâlba asta pe care o vedem de fapt ascunde o lasitate politica. A intrat drona Ucm in teritoriul tau, e teritoriul suveran, el trebuie aparat, in secunda doi ai dat drona jos!E vorba de credibilitatea noastra in relatia noastra directa cu Rusia", a declarat Iulian Fota, expert în securitate naţională. "Drona trebuie identificata ca fiind o munitie. Poate fi doborata cu armamentul de la bord al avionului. Poate fi doborata cu armamentul de la sol. Exista sisteme - Ghepard de exemplu asa cum il utilizeaza Ucraina putem sa il folosim si noi in zona de frontiera", a declarat Cristian Barbu, general MApN. Ministerul Apărării a scris un proiect de lege, dar modificările trebuie adoptate de Guvern şi trimise apoi în Parlament pentru aprobare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ...

Întrebarea zilei Declinul demografic se accentuează. Este necesară intervenţia statului pentru stimularea creşterii natalităţii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰