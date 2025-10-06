Un polițist a fost rănit, iar o autospecială distrusă în timpul unei intervenții la o petrecere din Bocșa, județul Caraș-Severin. Un adolescent de 17 ani a aruncat o sticlă de la etajul doi și l-a lovit în cap pe agent, iar o tânără de 21 de ani a spart luneta mașinii de poliție, scrie News.ro

Haos la o petrecere din Bocșa. Polițist, rănit după ce a fost lovit cu o sticlă aruncată de la etaj - Shutterstock | Ilustraţie

"La data de 03.10.2025, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un inculpat în vârstă de 17 ani, pentru săvârşirea infracţiunii ultraj (...) şi pentru o inculpată, în vârstă de 21 de ani pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj", anunță, luni, Parchetul de pe lângă Judecătoria Reşiţa.

Polițist lovit în cap cu o sticlă aruncată de la etaj

Procurorii precizează că, adolescentul de 17 ani a agresat fizic un agent de poliție, aflat în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, lovindu-l cu o sticlă în zona capului, acesta necesitând 9-10 zile de îngrijiri medicale.

Articolul continuă după reclamă

"La data de 03.10.2025, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reşiţa a formulat propunere de arestare preventivă a inculpatului, fiind sesizat în acest sens judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Reşiţa. La aceeaşi dată, propunerea a fost admisă şi s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului pe o durată 30 de zile. De asemenea, s-a reţinut că o persoană de sex feminin a aruncat cu un obiect contondent spre autospeciala de poliție, bunul unui funcţionar public, în scop de intimidare sau de răzbunare în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, pentru faptul că echipajele de poliţie au intervenit pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice, spărgând luneta autospecialei", mai arată procurorii.

O tânără a spart luneta unei autospeciale de poliție

Tânăra a fost plasată sub control judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

IPJ Caraş-Severin a precizat că incidentele s-au produs la o petrecere care a avut loc într-un apartament din Bocşa, Poliţia fiind sesizată că se tulbură liniştea publică.

"În timpul intervenţiei pentru restabilirea ordinii şi liniştii publice, unul dintre poliţişti a fost lovit în cap cu o sticlă aruncată de la etajul al doilea al imobilului, de unul dintre participanţi. De asemenea, în timpul intervenţiei a fost avariată luneta unei autospeciale de poliţie, staţionată lângă imobil", a transmis IPJ Caraş-Severin.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi plăti mii de euro pentru plăcuţe de înmatriculare personalizate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰