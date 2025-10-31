Antena Meniu Search
Video Hoţ din Hunedoara, surprins de camere când dădea lovitura

Cu gluga trasă pe cap, şi fără să gândească vreo secundă că o cameră de supraveghere ar putea surprinde faptele sale.

de Redactia Observator

la 31.10.2025 , 08:52

Este isprava unui tânăr de 25 de ani din Hunedoara, care a vandalizat mai multe maşini.

În imaginile suprinse de camere se observă cum individul se apropie de autoturisme, verifică portierele şi în cele din urmă reuşeşte să deschidă una.

Îşi ia tot ce are nevoie şi pleacă liniştit, având grijă să nu trântească prea tare portiera. În urma apariţiei imaginilor în spaţiul public, tânărul a fost identificat şi reţinut pentru 24 de ore.

Articolul continuă după reclamă

 

