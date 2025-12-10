Momentul în care un hoţ "cuprins de spiritul festiv" al Crăciunului fură decoraţiunile din faţa unei clinici

Spiritul sărbătorilor a fost interpretat într-un mod "creativ" de un bărbat din Timișoara. Individul a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce fura un ursuleț de pluș și o cutie decorativă, parte din decorul de Crăciun al unei clinici stomatologice.

Incidentul a avut loc în zona centrală a orașului. Întreaga scenă a fost filmată de camerele de supraveghere ale unității. În imagini se observă cum bărbatul se apropie de vitrină, se uită atent la decorațiuni, apoi decide să "își aleagă darurile": desface cu grijă un ursuleț de pluș și o cutie de cadou decorativă, ambele parte din aranjamentul festiv al clinicii, după care pleacă.

Reprezentanții clinicii au anunțat poliția, iar imaginile surprinse de camerele de supraveghere au fost puse la dispoziția anchetatorilor.

