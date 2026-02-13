Grindeanu, după intrarea în recesiune: "Este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide"

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că intrarea României în recesiune tehnică reprezintă "o ruşine pentru întreaga Coaliţie", admiţând că şi PSD poartă o parte din responsabilitate. Liderul social-democraţilor susţine că "Este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide" şi afirmă că principalul vinovat pentru actuala situaţie este "încăpăţânarea dusă la absurd, rezistenţa acerbă la orice argument raţional, obsesia permanentă pentru imagine şi calculele personale", trimitere la premierul Ilie Bolojan, potrivit News.ro.

După luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante şi preţuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcţia corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică. Este o realitate dureroasă şi o ruşine pentru întreaga Coaliţie de guvernământ, inclusiv pentru noi", a scris, vineri, pe Facebook, Sorin Grindeanu.

Acesta recunoaşte că PSD are partea sa de vină: "Da, PSD este parte a Guvernului şi ne asumăm partea noastră de responsabilitate. Nu am reuşit întotdeauna să găsim mijloacele potrivite pentru a opri toate aceste amputări economice şi sociale care au lovit fiecare român şi fiecare firmă românească".

"În loc să ne luptăm cu populiştii care ar vinde România pe nimic în prima secundă, noi am stat să ducem o luptă la baionetă cu nişte contabili ai suferinţei sociale pentru a opri măcar în parte tăierile obtuze. Am făcut ce am putut cu 22% în Parlament. Singurul partid de stânga într-o coaliţie dominată de dreapta", a mai transmis Grindeanu.

El a adăugat că PSD a reuşit să oprească unele măsuri - TVA de 24%, îngheţarea salariului minim, oprirea unor subvenţii şi plafonări, dar nu "multe dintre toate deciziile hazardate care s-au transformat în experimente făcute pe spatele oamenilor".

"Dar o vom face prin MĂSURILE DE SOLIDARITATE de la buget, care conţin lucruri clare pentru pensionari, pentru mame, veterani şi pentru copiii cu dizabilităţi. În mod cert, există un vinovat principal pentru direcţia greşită în care am fost împinşi. Încăpăţânarea dusă la absurd, rezistenţa acerbă la orice argument raţional, obsesia permanentă pentru imagine şi calculele personale în locul dialogului real şi al soluţiilor economice solide. Acesta este adevăratul bilanţ la şase luni de mandat", susţine Grindeanu.

Acesta crede că există şi o vină colectivă: "Iar românii nu sunt interesaţi de scuze şi justificări. Ei văd doar rezultatul: după sacrificii de neimaginat, România este în recesiune. În acest ritm şi mai ales în această direcţie nu mai putem continua. Trebuie îndreptat urgent tot ce s-a greşit".

Liderul PSD consideră că românii nu sunt nişte nume ce "poartă cheltuieli" într-un tabel, nici nişte "asistaţi" sau "probleme bugetare".

"Sunt bunici, sunt părinţi, sunt copii şi tineri care depind de noi. Este timpul să oprim acest tăvălug al deciziilor economice stupide. Trebuie să punem economia pe primul loc şi să abandonăm modelul creşterii taxelor în neştire şi «fără excepţii»", a mai transmis Grindeanu.

El consideră că "este nevoie de dialog real în Coaliţie, nu de decizii impuse unilateral".

"Înţelegeţi, domnule prim-ministru, că o guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc", avertizează liderul PSD.

România a intrat în recesiune tehnică, după ce Produsul Intern Brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere, după ce şi în trimestrul 3 din 2025 PIB-ul a scăzut faţă de trimestrul 2 cu 0,2%, potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS).

