Sărbătoarea Sfântului Ioan Botezătorul marchează sfârşitul sărbătorilor de iarnă aşa că este timpul să despodobim bradul. Atenţie însă unde îl aruncaţi. Nu în pubelă, nu pe fereastra apartamentului, asta dacă nu cumva nu mai aveţi pe ce da banii şi vă permiteţi şi o amendă. La Iaşi, de exemplu, sunt puncte speciale de colectare. Brazii ridicaţi de acolo devin materie primă pentru producătorii de mobilă.

După sărbătorile de iarnă, milioane de brazi ajung la gunoi în toată ţara.

Reporter: Cam câţi adunaţi la zi?

Operator de salubritate: Cam trei porţii, cam în jur de 120-150 aproximativ, plus, minus.

Pentru evitarea scenariului clasic în care brazii ajung să fie aruncaţi la voia întâmplării, primăriile din ţară desfăşoară în această perioadă campanii gratuite de preluare a brazilor.

Ce soluţii au găsit primăriile din ţară pentru problema aruncării brazilor

În Capitală, spre exemplu, fiecare sector are propriul program de colectare. În general, brazii pot fi lăsaţi lângă pubelele stradale, de unde sunt ridicaţi zilnic de operatorul de salubritate, însă în sectorul 6, brazii trebuie duşi de proprietari la centrele de colectare.

Şi la Iaşi, deşeurile vegetale sunt ridicate de lângă zonele de tomberoane.

"Vor deveni materie primă pentru industria celulozei şi hârtiei şi a mobilei. Rugăm frumos ca aceşti brazi să nu-i ardă, să nu-i arunce şi să-i depună corespunzător lângă punctele gospodăreşti" a explicat directorul Salubris, Cătălin Neculau.

O altă opţiune este predarea brazilor la punctele de colectare organizate de marii retaileri, în schimbul unor vouchere.

Simbolistica despodobirii bradului

Preoţii ne amintesc încă o dată că despodobirea bradului, asemeni ornării lui, are o simbolistică profundă.

"Despodobirea aceasta a bradului ne duce pe noi cu gândul la faptul că nu trebuie să ne punem nădejdea în lucrurile materiale ale lumii acesteia, ci să fim ancoreaţi cât mai mult în cele duhovniceşti. Sărbătoarea Crăciunului să dăinuiască în continuare în sufletul nostru" a spus preotul Lucian Apopei.

Depozitarea brazilor în tomberoane, aruncarea lor în spaţii verzi sau lăsarea pe trotuare e sancţionată contravenţional. Dacă la Iaşi, amenda este de 500 de lei, pentru persoane fizice, şi de 2.500 de lei pentru cele juridice, în Capitală, amenzile sunt cuprinse între 2.000 şi 5.000 mii de lei.

