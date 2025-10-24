Hoţii schimbă strategia. Momentul în care un buzoian goleşte casa de marcat în câteva minute, în plină zi

Hoţii schimbă strategia şi dau spargeri în plină zi, fără nicio teamă de poliţie. Un individ din Buzău este cel mai recent exemplu.

Bărbatul a intrat într-un magazin de haine din centrul oraşului şi, în decurs de câteva minute, a golit casa de marcat. În imagini se vede cum bărbatul intră relaxat în magazin şi se uită câteva secunde în jur.

Fără să ezite, hoţul deschide repede sertarul casei de marcat şi pleacă cu teancul de bani. Imaginile au ajuns şi la poliţişti, iar acum individul este căutat.

