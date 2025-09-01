I-a cerut 2.000 de euro ca să nu-i dea foc la o casă. Tânărul, prins de polițiști în Mureș

Un bărbat de 26 de ani, din Chendu, a fost reținut după ce polițiștii l-au surprins în timp ce primea 2.000 de euro de la o victimă din Bălăușeri, pe care o amenințase că îi va incendia casa dacă nu plătește suma cerută. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighișoara.

Un tânăr de 26 de ani este cercetat pentru șantaj, după ce a fost prins de polițiști în flagrant delict în timp ce primea 2.000 de euro de la un bărbat din Bălăușeri, județul Mureș, pe care l-a amenințat că îi dă foc la casă.

Potrivit IPJ Mureș, polițiștii au prins în flagrant duminică un tânăr în timp ce primea de la un bărbat de 48 de ani, din Bălăușeri, 2.000 de euro.

Anterior, victima a sesizat poliția cu privire la faptul că un bărbat cu identitate necunoscută i-ar fi adresat, telefonic, amenințări că, în cazul în care nu îi va da 2.000 de euro, îi va incendia locuința.

Suspectul a fost identificat.

Este vorba de un tânăr de 26 de ani, din Chendu, care, ulterior, a fost reținut pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de șantaj, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighișoara.

