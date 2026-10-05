Trapperul Ian a petrecut o noapte în arestul central după ce a urinat pe scenă, în faţa a mii de adolescenţi în timpul unui concert. A fost luat de acasă în cătuşe, dar judecătorii l-au iertat în cele din urmă şi l-au lăsat cu control judiciar. Turneul naţional pe care abia îl începuse la Bucureşti s-a anunlat.

Gestul sfidător a avut loc de faţă cu peste 5 mii de tineri, veniţi la concertul de reunire a trapperilor Ian şi Azteca. Cel din imagini este Ian, care se amuză de isprava făcută. Zâmbetul i-a dispărut în faţa anchetatorilor, când a trebuit să dea explicaţii.

După o noapte în Arestul Central, trapperul a colaborat cu anchetatorii şi a fost lăsat să plece acasă doar cu măsura controlului judiciar, pentru două luni. Ian va fi in continuare cercetat pentru ultraj contra bunelor moravuri.

Nu ar fi prima oară când trapperul Ian are probleme cu legea. El a mărturisit într-un interviu că a mai fost plasat sub control judiciar din cauza unor probleme cu drogurile.

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Trapperul Ian, pe numele lui adevărat Georgian Bogdan Anghel, are 30 de ani şi a cunoscut succesul în 2018. Acum are aproape 300.000 de ascultători lunari pe o platformă de streaming audio, iar cea mai cunoscută piesă a sa, în colaborare cu partenerul de scenă, Azteca, a strâns 38 de milioane de vizionări.

"Avem multe exemple în industria cărora le-a luat faima minţile. Şi mie mi le luase. E cam cel mai greu lucru de gestionat, faima asta. Mie mi s-a întâmplat să nu fiu atent la mine, să merg pe pilot automat şi să mă transform în alt om", spunea Ian, într-un podcast.

Turneul naţional Ian şi Azteca a început în Bucureşti şi trebuia să mai ajungă în alte şapte mari oraşe ale ţării.

Reporter: Ce ai declarat în fața anchetatorilor? O să se mai țină turneul?

Ian: O să se mai țină, da!

"Hip Hop Takeovers se retrage din organizarea următoarelor concerte ale turneului Ian & Azteca", au transmis organizatorii.

Un incident similar a avut loc în urmă cu doi ani, când rapperul Wiz Khalifa s-a drogat în faţa a peste 100.000 de oameni, la un festival din Costineşti. La coborârea de pe scenă a fost aşteptat de poliţişti, care l-au condus la audieri. A fost lăsat să plece înapoi în Statele Unite, însă la sfârşitul anului trecut a fost condamnat definitiv la nouă luni de închisoare cu executare pentru deţinere de droguri de risc.