La doar 12 ani, Idris a luat viaţa în piept, a fugit de războiul din Afganistan şi a căutat liniştea în lume. A ajuns prima dată în Turcia, unde lucrat un an în croitorie, apoi a stat în Grecia, Serbia şi Macedonia. În România a ajuns la 16 ani şi de atunci numeşte ţara noastră acasă. "Mi-a plăcut în România. Am stat aici. Sunt foarte fericit că m-au ajutat mai mulţi în România pe mine şi mulţumesc pentru asta. Am lucrat şi în ţara mea, dar acolo am lucrat haine şi după aia când am ajuns la Turcia tot am lucrat asta, la Grecia tot am lucrat. Muncesc de la la 9 ani sau 10 ani, cam aşa am lucrat. Când mergi la undeva e normal că e greu, fără paşaport, fără nimica, foarte greu. Mergi pe jos şi pe maşină, foarte greu", a declarat Idris.

S-a angajat la o shaormerie şi în patru ani a ajuns să-şi deschidă propria lui afacere

Tot aici, la noi, a dat croitoria pe gătit. S-a angajat la o shaormerie şi în patru ani a ajuns să-şi deschidă propria lui afacere, la doar 20 de ani. "Dacă munceşti cu cineva ca angajat e foarte greu. Când am lucrat, am lucrat un an jumătate fără liber, fără nimic. Mult obosit şi am gândit că trebuie să facem o firmă, să mă relaxez, că toată viaţa să lucrez fără liber, fără nimic, nu pot", a declarat Idris. "În prima zi mi-a zis: 'Gândeşte-te că magazinul ăsta e magazinul tău'. Nu mi-a zis: 'Eu sunt şef'. Mi-a zis: 'Spune-mi dacă ceva e în neregulă, dacă nu-ţi place sau vrei să modificăm ceva'. Asta îmi spunea şi când eram colegi şi când am ajuns aici, iar chestia asta pe mine m-a atras cumva", a declarat Amelia, angajată la shaormeria lui Idris.

Idris trăieşte acum în Gura Humorului. Cel mai mult a locuit în Rădăuţi, la o căsuţă de tip familial, chiar dacă iniţial a locuit la un centru de refugiaţi. Peste tot şi-a făcut însă prieteni şi a găsit oameni care să-l admire şi aprecieze. "Un copil care n-a ieşit din cuvânt- a fost printre cei care au respectat de la bun început programul. N-a ieşit în evidenţă. Dar şi noi i-am respectat lui programul. Ţinând cont că era de altă religie, venea: şef, şef, covoraş pentru rugăciune!? Era tot timpul la ora de rugăciune", a declarat Crina Popescu, sef centru.

Idris are o poveste fericită care încă se scrie. La fel ca el, anul trecut, aproape 250.000 de imigranţi au obţinut drept de şedere în ţara noastră şi vor să-şi construiască aici o viaţă mai bună. Cei mai mulţi se stabilesc în Bucureşti, Timişoara sau Constanţa.

