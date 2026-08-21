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Video Maşină cuprinsă de flăcări pe DN1A, la Săcele. Şoferul a fost găsit mort în autoturism

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Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.08.2026, 08:59 | Modificat la 21.08.2026, 09:04

Misiune extrem de dificilă pentru pompierii braşoveni, după un apel la 112 care anunţa că o maşină a fost cuprinsă de flăcări pe Drumul Naţional 1A, la Săcele.

"Are farurile aprinse, ferească Dumnezeu! Dacă e în maşină?", au spus martorii. 

Din păcate, însă, după ce au reuşit să stingă flăcările uriaşe, salvatorii au găsit şoferul carbonizat şi nu au mai putut face nimic pentru a îl salva.

Trupul neînsufleţit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală, iar poliţiştii continuă cercetările pentru a se stabili exact identitatea victimei, dar şi împrejurările în care s-a produs tragedia.

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Anda Anghelache
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