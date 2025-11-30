Turla unei biserici din comuna Mărgineni, judeţul Bacău, a luat foc, duminică după amiază. Pompierii intervin pentru lichidarea incendiului care s-a extins pe aproximativ trei sute de metri pătraţi

Imagini de groază în Bacău. Turla bisericii Luncani, cuprinsă de flăcări. Incendiul, extins pe sute de mp - ISU Bacău

Incendiul a fost anunţat duminică după amiază, în jurul orei 13:47, după ce turla bisericii ortodoxe din comuna Mărgineni, satul Luncani a fost cuprinsă de flăcări.

La locul incendiului au intervenit pompierii din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, autoscara, ambulanţa SMURD şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă.

„La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat la acoperişul bisericii pe o suprafaţă de cca 300 de metri pătraţi”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău.

Articolul continuă după reclamă

La ora transmiterii acestei ştiri incendiul este localizat, iar pompierii lucrează pentru lichidarea acestuia.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Plănuiţi o escapadă în minivacanţa de 1 Decembrie? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰