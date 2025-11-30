Imagini de groază în Bacău. Turla bisericii Luncani, cuprinsă de flăcări. Incendiul, extins pe sute de mp
Turla unei biserici din comuna Mărgineni, judeţul Bacău, a luat foc, duminică după amiază. Pompierii intervin pentru lichidarea incendiului care s-a extins pe aproximativ trei sute de metri pătraţi
Incendiul a fost anunţat duminică după amiază, în jurul orei 13:47, după ce turla bisericii ortodoxe din comuna Mărgineni, satul Luncani a fost cuprinsă de flăcări.
La locul incendiului au intervenit pompierii din cadrul Detaşamentului de Pompieri Bacău cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, autoscara, ambulanţa SMURD şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă.
„La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat la acoperişul bisericii pe o suprafaţă de cca 300 de metri pătraţi”, a transmis Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bacău.
La ora transmiterii acestei ştiri incendiul este localizat, iar pompierii lucrează pentru lichidarea acestuia.
