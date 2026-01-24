Continuă operaţiunea dramatică de căutare a unui băieţel de patru ani în apele Someșului. Copilul şi verişorul lui cinci ani au căzut în râu în timp ce se jucau pe derdelușul de lângă apă. Gheața de la margine a cedat sub greutatea lor, iar cei doi au fost luaţi de curenţi. Un adolescent de 17 ani a reușit să-l aducă la mal pe unul dintre băieți. Cel mai mic este încă de negăsit.

Scenele dramatice s-au petrecut la doar 15 metri de casa în care Sebi, băiatul de 4 ani, locuiește împreună cu părinții săi. Rămas singur acasă, copilul împreună cu verișorul lui de 5 ani au plecat pe derdeluș pe malul râului Someșul Mic. Stratul de gheață a cedat.

"A văzut ceva pe apă și a mers să vadă ce e acolo și când a mers a alunecat al meu. Ăsta, nepotul, să-i dea mâna și n-a apucat și a plecat și asta în apă. Și când și-a revenit zice frati-miu: unde e Sebi? Și eu zic: Sebi a rămas la fund", spune tatăl lui Sebi.

Câteva clipe până la o tragedie

Martor la incident a fost un copil de 10 ani care a fugit să ceară ajutor. Un adolescent de 17 ani a intervenit pentru salvarea copiilor fără să stea pe gânduri. A reuşit să l salveze doar pe băiatul mai mare.

"După ce l-am scos l-am pus pe gheaţă, am încercat să îi fac trei resuscitări, după a venit un om, l-a dezbrăcat şi a pus o pătură pe el. Nu puteam să îl las în apă că e şi el un suflet şi..", povesteşte adolescentul salvator.

"După juma de oră a mai venit cineva și a zis că dacă i-a văzut copilul. Zic nu l-am văzut. Face cred că și al meu s-a dus sub apă. Hai să mergem să vedem. Când am venit erau într-adevăr două urme până acolo unde a căzut", spune un martor.

Sebi este căutat zi şi noapte

Someșul este înghețat pe ambele maluri, iar operațiunea pompierilor nu este deloc una ușoară. Salvatorii sparg gheața pentru a-și crea un perimetru de lucru, iar în apă un scafandru îmbrăcat în echipament special care să-l protejeze de temperaturile scăzute caută la pas.

"Nu pot să o numesc neglijență, tatăl a fost la lucru și mama s-a dus 2-3 minute să ia ceva de undeva. Într-o fracțiune de secundă s-a întâmplat chestiunea asta", spune Robert Șerban, Asociația Prioritate pentru Ajutorul Copilului Instituționalizat.

Băiatul de cinci ani e internat în spital.

"E mai bine că am fost la el, e mai bine copilul. A spus că s-a dat cu copilul pe aici și a alunecat", povesteşte mama lui.

Incidentul vine la nici o săptămână de când o fetiţă de 5 ani a căzut tot cu sania în apa îngheţată a unui lac din Craiova. Un bărbat din India a sărit în apa rece şi a reuşit să o salveze.

