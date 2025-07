Localitatea Neagra chiar arată ca după apocalipsă. Bunica Ioana a rămas pe drumuri la 90 de ani. "Când am ieşit de pe scări, era să mă înec. Până la brâu s-a dus. Am dormit în pod", a declarat Ioana Munteanu, localnică. Înarmaţi cu lopeţi zeci de volunatari au venit să-i ajute pe pomperi pentru a curăţa casele oamenilor. Malul de aici prin care este greu sa inaintezi se afla in toate locuintele din zona si greu de scos din toate casele. De asemenea este greu de intervenit si de curatat si pentru ca vedem foarte multi busteni, bucati de lemn, aluviuni aduse de viitura. Va dura mult pana cand spatiul va putea fi curatat.

Zeci de tiruri încărcate cu mâncare, apă și haine au ajuns în județul Suceava

Şi în localitatea Cotârgaşi oamenii sunt recunoscători că au supravieţuit potopului chiar dacă au pierdut tot. "Am văzut moartea cu ochii şi când mă gândeam că băiatul l-am lăsat sus şi noi suntem jos. Asa ne-am tras şi ne împingea apa, deci nu aveam forţă", a declarat Maria Nistor, localnică. Maria Nistor se afla în locuinţă împreună cu cei doi copii când a venit viitura. Unul dintre băieți a rămas blocat la etajul casei, însă a fost salvat la timp. La patru zile după inundații, pompierii se luptă cu noroiul din casele oamenilor.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, si mai marii de la judeţ au vizitat zonele afectate de inundaţii pentru a evalua pagubele. Nu au fost bine primiţi de localnici. "Eu am vrut să vin într-un moment în care lucrurile erau deja în siguranță pentru că nu mi-am dorit să atrag atenția. Una dintre problemele principale este legată de apă, de sistemul de apă care a fost distrus. Ce putem noi să facem este să ne asigurăm că sunt făcute lucrările de consolidare", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Prefectul vede altfel situaţia. În mijlocul dezastrului, oficialul încearcă o glumă. "Nu e nevoie de apă. Avem în momentul de față apă, dacă îmi permiteți să mai fac și o glumă, mai facem o inundație la câtă apă avem", a declarat Traian Andronachi, prefectul de Suceava. Un val impresionant de solidaritate a cuprins întreaga țară. Zeci de tiruri încărcate cu mâncare, apă și haine au ajuns în județul Suceava.

