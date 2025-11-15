Oraşul Broşteni, renaşte la trei luni de la viitura care a distrus munca de-o viaţă a oamenilor. Proprietarii pensiunilor şi-au repus afacerile pe picioare şi sunt gata să primească turişti. Şi pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, au pregătit deja ofertele pentru Crăciun şi Revelion. În toamnă, oraşul a fost reatestat turistic.

Viitura din iulie a măturat totul în cale şi a lăsat în urmă suferinţă şi pagube uriaşe. Turismul local s-a prăbuşit.

"A fost un sezon turistic compromis. Aproximativ 20 de pensiuni afectate indirect și cred eu undeva până în 10 afectate direct de acest fenomen", a declarat Alexandru Hurjui, primarul oraşului Broşteni.

După trei luni, afacerile se ridică din nou

În lipsa turiştilor, proprietarii pensiunilor au sărit în ajutorul celor care aveau mai mare nevoie.

"Având în vedere că totuși camerele mi-au rămas curate, n-a intrat apa și prin camere, atunci noi ne-am oferit ca și voluntari și am cazat acele persoane care au rămas fără case, cu titlu gratuit", a transmis Luminiţa Ilişescu, proprietar pensiune.

La trei luni de la dezastru, antreprenorii din Broşteni şi-au pus din nou pe picioare afacerile şi au pregătit ofertele pentru sărbătorile de iarnă.

Pachetele de Crăciun și Revelion sunt pregătite

"Revelionul este închiriat deja, Crăciunul încă nu este. Noi închiriam în general la cheie, dăm către clienți cheia. Un singur grup mare, nu mixăm grupurile. O să fie un preț probabil de 4.000 lei pe noapte", a precizat Raluca Prodan, administrator de pensiune.

"Ne-am gândit la un pachet de minim 3 nopți de cazare cu 4 zile, începând cu 1.350 lei de persoană. Pachetul cuprinde demipensiune, cu cine festive. De Revelion m-am gândit la un preț de 1.800 de lei de persoană, tot așa trei nopți cu patru zile", a spus Luminiţa Ilişescu.

Mai ales că în oraşul Broşteni, chiar şi cei mai pretenţioşi găsesc ce să facă.

Broșteni, din nou pe harta turistică a României

"Această bisericuţă este în totalitate construită din lemn, datează din anul 1760. Aici a învățat o scurtă perioadă de timp marele povestitor și scriitor Ion Creangă", a povestit Dănuţ Andronic, profesor.

În această toamnă, oraşul a fost reatestat ca staţiune turistică.

