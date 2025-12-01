Video Imagini inedite după producerea unui accident pe DN56A. Zeci de oameni se înghesuie să fure marfa răsturnată
Imagini inedie după producerea unui accident pe DN56A, în Dealu Stârmina. Şoferul unui autotren a pierdut controlul volanului şi acesta s-a răsturnat pe carosabil.
Imagini inedite după producerea unui accident pe DN56A. Zeci de oameni se înghesuie să fure marfa răsturnată - Profimedia
DRDP Craiova a anunţat, conform actualmehedinti.ro, că circulaţia a fost blocată pe un sens de mers aproximativ două ore, după care traficul a fost reluat în condiţii normale.
Imaginile inedite au apărut a doua zi, când zeci de oameni s-au strâns la locul accidentului pentru a culege portocalele răsturnate din autotrenul implicat în accident.
