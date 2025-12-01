Imagini inedie după producerea unui accident pe DN56A, în Dealu Stârmina. Şoferul unui autotren a pierdut controlul volanului şi acesta s-a răsturnat pe carosabil.

Imagini inedite după producerea unui accident pe DN56A. Zeci de oameni se înghesuie să fure marfa răsturnată - Profimedia

DRDP Craiova a anunţat, conform actualmehedinti.ro, că circulaţia a fost blocată pe un sens de mers aproximativ două ore, după care traficul a fost reluat în condiţii normale.

Imaginile inedite au apărut a doua zi, când zeci de oameni s-au strâns la locul accidentului pentru a culege portocalele răsturnate din autotrenul implicat în accident.

