Scene tulburătoare după ce o mașină a intrat joi într-un refugiu de tramvai din Capitală, rănind două persoane care așteptau în stație.

Potrivit unui comunicat al Brigăzii Rutiere, incidentul s-a produs în jurul orei 13:30, după ce polițiștii au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la producerea accidentului.

Din primele informații, un bărbat în vârstă de 40 de ani, care conducea un autoturism pe Bd. Octavian Goga, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, din cauze ce urmează să fie stabilite. Mașina a pătruns în zona refugiului de tramvai, unde a surprins și accidentat două persoane, ulterior oprindu-se într-un tramvai.

Potrivit surselor Observator, șoferul circula normal pe bulevard, pe un tronson cu parcare laterală, iar în momentul în care un alt autoturism a încercat să iasă din parcare, acesta ar fi tras brusc de volan pentru a evita impactul, ajungând astfel pe refugiul de tramvai din mijlocul carosabilului.

În urma impactului, cele două victime au necesitat îngrijiri medicale și au fost transportate la spital pentru tratament de specialitate.

Șoferul a fost testat cu aparatele etilotest și DrugTest, rezultatele fiind negative, potrivit polițiștilor.

Circulația în zonă a fost afectată temporar, fiind impuse restricții atât pentru autovehicule, cât și pentru tramvaie, pe sensul de mers dinspre Calea Vitan către strada Nerva Traian, pentru a permite desfășurarea cercetărilor la fața locului.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă investigațiile pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

