Video Două persoane au murit după ce o maşină a intrat în mulţime, în Leipzig. Suspectul a fost reţinut

Două persoane au fost ucise şi alte două grav rănite după ce o maşină a intrat luni într-o mulţime de oameni în centrul oraşului Leipzig, din estul Germaniei, luni, relatează presa locală, citând poliţia.

de Redactia Observator

la 04.05.2026 , 20:21
Poliţia din Leipzig a confirmat pentru Reuters că există răniţi în urma accidentului, dar nu a putut oferi mai multe detalii. Un SUV Volkswagen avariat, cu o persoană pe capotă, a fost văzut circulând cu viteză prin zona pietonală, a relatat postul local Radio Leipzig, citat de news.ro. Postul de radio a citat martori oculari care au declarat că ar fi existat mai multe cadavre acoperite cu cearşafuri, precum şi o persoană înjunghiată.

După ce a intrat în mulţime, suspectul a părăsit locul faptei

Potrivit BBC, primarul oraşului, Burkhard Jung, a confirmat că două persoane au murit după ce o maşină a intrat în mulţime, luni după-amiază. Suspectul a fost reţinut, a spus Jung, adăugând că autorităţile nu au stabilit încă motivul faptei. Incidentul s-a petrecut în zona centrală Grimmaische Strasse, iar după ce a intrat în mulţime, suspectul a părăsit locul faptei. Şoferul a fost arestat ulterior "şi, în prezent, nu mai reprezintă un pericol", potrivit poliţiei.

În jurul orei locale 17:35 (18:35 ora României), Radio Leipzig a relatat că poliţia a declarat că pericolul a trecut şi că zona din jurul pieţei a fost izolată. Imagini neconfirmate postate pe reţelele sociale au arătat un elicopter de urgenţă galben în apropierea locului incidentului, precum şi mai multe ambulanţe.

Redactia Observator
leipzig germania accident
