Când intră pensiile pe card iunie 2026

România are aproape cinci milioane de pensionari, iar cu toţii aşteaptă cu nerăbdarea intrarea pensiilor. Iată când intră pensia pe card în iunie 2026.

Pensiile aferente lunii iunie 2026 vor ajunge la beneficiari în zile diferite, în funcție de metoda de plată aleasă. Pensionarii care primesc banii pe card trebuie să știe exact când vor fi făcute viramentele.

Când intră pensia pe card în iunie 2026

Pensionarii care primesc banii în cont bancar vor avea pensiile virate, cel mai probabil, în intervalul 12–13 iunie 2026, conform calendarului obișnuit de plată folosit de Casa Națională de Pensii Publice.

De regulă, pensiile pe card sunt transferate în jurul datei de 12 a fiecărei luni. Dacă ziua respectivă cade în weekend sau într-o zi nelucrătoare, viramentele pot apărea cu o ușoară întârziere, în următoarea zi bancară.

Când vin pensiile prin Poșta Română

Pentru pensionarii care primesc banii prin poștă, distribuirea începe de obicei în primele zile ale lunii și poate continua până în jurul datei de 15 iunie.

Poştaşii aduc pensiile direct la domiciliul beneficiarilor, conform programului stabilit de fiecare oficiu poștal.

Ce trebuie să știe pensionarii

Autoritățile recomandă pensionarilor:

să verifice conturile bancare în perioada anunțată;

să urmărească eventualele notificări ale băncilor;

să contacteze Casa de Pensii sau banca dacă apar întârzieri semnificative.

În unele cazuri, orele la care intră banii în cont diferă de la o bancă la alta.

În mod normal, plățile sunt efectuate conform calendarului oficial, însă pot exista întârzieri cauzate de:

zile nelucrătoare;

procesarea bancară;

probleme tehnice;

perioade aglomerate pentru sistemul de plăți.

Casa Națională de Pensii transmite lunar programul orientativ al plăților pentru pensii și alte drepturi sociale.

