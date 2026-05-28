Muncim mult și stăm și mai mult jos. Într-o societate în care biroul a devenit a doua casă, specialiștii avertizează că sedentarismul nu mai este un moft, ci un risc real pentru sănătate. Ba mai mult, o oră de sală nu poate compensa opt ore petrecute pe scaun. Cu fiecare zi în care rămânem sedentari, crește riscul ca, la bătrânețe, lucruri simple, precum urcatul scărilor sau căratul cumpărăturilor, să devină o provocare.

Reporter: Câte ore stai la birou?

Tânăr de 21 de ani: 12, atat la birou cât şi acasă.

"Ne mai ridicăm când este nevoie, dar 8 ore stăm la birou. Ne mai doare spatele din când în când.", explică un bărbat.

"Sunt momente în care trebuie să îţi faci treaba şi nu poţi să te ridici.", adaugă un alt angajat.

8 ore la birou. Uneori 10. În fața laptopului, în ședințe, în trafic. Apoi, ajungem acasă, acolo unde ne aruncăm pe canapea. La un calcul simplu, trei sferturi din zi, adultul modern le petrece stând.

Aşa a ajuns sedentarismul un stil de viaţă. Efectele se văd tot mai devreme, iar vârsta celor care ajung la medic scade de la un an la altul.

"De la 25 de ani, până la 40 resimt cel mai tare. E frustrant pentru că sunt tineri şi ar putea să evite. Dacă nu au grijă în perioada asta, au de tras la bătrâneţe.", explică dr. Cornel brotac-reumatolog.

La 43 de ani, Cristian spune că a început să simtă pe pielea lui costul sedentarismului: are probleme mari la coloană care vin la pachet cu dureri insuportabile.

"Din cauza statului la birou, poziția incorectă, stat mult în mașină, lipsa mişcării, sedentarismul. Peste 10 ore de stat în scaun, maşină sau birou. Problemele mai vechi ale coloanei pe care le știam și le-am ignoart m-au adus aici, dureri lombare, cervicale. Am făcut și un RMN rezultatele au ieșit foarte bine.", explică Cristian, angajat.

Rezultatul analizelor l-a speriat, iar acum a început recuperarea: ședințe de kinetoterapie și tratament pentru durerile lombare și cervicale.

"Te rog să pui mâna dreaptă la urechea stângă şi să înclini capoul uşor într-o parte. Simţi cum se întinde gâtul?", spune un kinetoterapeut.

"În momentul în care noi nu facem sport, nu ne mişcăm, musculatura se transformă într-o carapace.", explică Adrian Uţă, kinetoterapeut.

Mulţi încearcă să compenseze timpul petrecut pe scaun cu antrenamente la sală, alergat sau diferite tipuri de mişcare.

"Este suficient sportul făcut de 2-3 ori pe săptămână? De 2-3 ori pe săptămână dacă eşti în rest o fire activă. În momentul în care suntem sedentari, mai întâi trebuie să ne rezolvăm mobilitatea articulară şi forţa musculară şia poi să facem întreţinere.", adaugă Adrian Uţă.

"În momentul de faţă merg la înot şi la sală.", adaugă tânărul de 21 de ani.

Reporter: Faceţi sport?

Tânăr: Da, pilates.

Reporter: De câte ori pe săptămână?

Tânăr: O dată.

Reporter: E suficient?

Tânăr: Sincer, nu.

De această părere sunt şi specialiştii. În ultimii ani tot mai multe joburi s-au mutat la birou, pe scaun. Sunt locuri de muncă aparent mai puţin solicitante fizic, însă corpul nostru spune altceva. Neobişnuiţi să stăm atâtea ore în această poziţie, apar problemele. Şi, contrar aşteptărilor, sportul intens NU rezolvă problema.

Dacă petreceți cea mai mare parte a zilei pe scaun, e important să știți că o oră de sală după muncă nu șterge complet efectele sedentarismului. Kinetoterapeuții recomandă mișcare constantă: câțiva pași sau exerciții simple la fiecare jumătate de oră.

"De obicei merg afară ca să mă aerisesc, ca să îmi vină idei că lucrez într-o nişă creativă.", adaugă tânărul de 21 de ani.

Când ne aşezăm, lombarul, şoldul trebuie să fie foarte bine lipit de spătar, spatele drept. Primul exerciţiu foarte bun: ne puem mâinile la ceafă şi targem bine, bine coatele ca să simţim toată zona toracală şi umăr.

"Apucăm gâtul şi îl tragem într-o parte, stăm câteva secunde să se relaxeze, apoi schimbăm partea, cam 5-6 repetari pentru fiecare exercitiu.", adaugă kinetoterapeutul.

Toate aceste exerciții nu durează mai mult de 5–10 minute, însă pot face diferența pe termen lung, reducând riscul unor probleme serioase de sănătate, precum afecțiuni cardiovasculare, tulburări metabolice, diabet sau probleme articulare.

"Sunt riscuri mari pe termen lung mai ales dacă stăm cu contractură musculară. În momentul în care apare contractură musculară pt patologia coloanei ne ducem spre cronicizare. Vascularizaţia scade în zona respectivă, se deshidratează discurile, apar diferenţe de tonus muscular şi astfel suferă coloana.", explică dr. Cornel brotac, reumatolog.

"În tinereţe făceam sală acum..când să facem? Că venim de la serviciu, ajungem acasă...se pierde timp şi în trafic...", adaugă un angajat.

Pentru că tot mai mulţi angajaţi se plâng de dureri de spate, companiile încearcă să aducă mai multă mișcare în rutina de lucru.

"Companiile vin în intâmpinarea angajaţilor în primul rând cu birourile mobile care te ajută să lucrezi fie stand pe scaun, fie în picioare. Al doilea caz este să avem la birou sedintele de masaj.

20: 33 Nu putem vorbi de un fenoment în masă, dar încet, încep se iau în considerare astfel de soluţii.", spune Cristina Florescu, specialist recrutare HR.

Reporter: Aveți la muncă masaj la birou?

Angajat: Nu există aşa ceva. La stat unde lucrez eu, nu există aşa ceva.

Programul de muncă al românilor este unul dintre cele mai încărcate din Uniunea Europeană - România este în top 5 țări în ceea ce privește numărul de ore lucrate săptămânal: aproape 38,2 ore pe săptămână, peste media multor state din vestul Europei. Cel mai mult muncesc grecii, iar cel mai puţin cetăţenii din Ţările de Jos.

Anita Lasculescu

