Video Imaginile cu camionul de pui răsturnat pe DN2, între Roman și Bacău
Traficul pe DN2 s-a blocat astăzi între Roman şi Bacău după ce întreaga încărcătură a unui camion care transporta carne de pui s-a împrăştiat pe şosea, în urma unui accident rutier.
Totul s-a întâmplat pentru că şoferul autoutilitarei nu a păstrat distanţa şi nu a mai reuşit să evite ciocnirea cu un autotren care i-a frânat în faţă. Bărbatul a rămas încarcerat şi a fost scos de pompieri din cabina strivită. Testele au arătat că niciunul dintre şoferii implicaţi nu consumase alcool.
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰