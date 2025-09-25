Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Imaginile cu camionul de pui răsturnat pe DN2, între Roman și Bacău

Traficul pe DN2 s-a blocat astăzi între Roman şi Bacău după ce întreaga încărcătură a unui camion care transporta carne de pui s-a împrăştiat pe şosea, în urma unui accident rutier.

de Redactia Observator

la 25.09.2025 , 14:59

Totul s-a întâmplat pentru că şoferul autoutilitarei nu a păstrat distanţa şi nu a mai reuşit să evite ciocnirea cu un autotren care i-a frânat în faţă. Bărbatul a rămas încarcerat şi a fost scos de pompieri din cabina strivită. Testele au arătat că niciunul dintre şoferii implicaţi nu consumase alcool.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident tir roman bacau dn2
Înapoi la Homepage
La ce a renunţat femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în forma de vis
La ce a renunţat femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă pentru a se menţine în forma de vis
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Adrian Mutu, opinie tranșantă în conflictul Rădoi – Baiaram! De ce parte s-a situat „Briliantul”: „Să lăsăm figurile deoparte. Nu e la nivelul ăla”
Adrian Mutu, opinie tranșantă în conflictul Rădoi – Baiaram! De ce parte s-a situat „Briliantul”: „Să lăsăm figurile deoparte. Nu e la nivelul ăla”
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să faceţi refinanţare cu dobândă fixă?
Observator » Evenimente » Imaginile cu camionul de pui răsturnat pe DN2, între Roman și Bacău