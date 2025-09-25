Traficul pe DN2 s-a blocat astăzi între Roman şi Bacău după ce întreaga încărcătură a unui camion care transporta carne de pui s-a împrăştiat pe şosea, în urma unui accident rutier.

Totul s-a întâmplat pentru că şoferul autoutilitarei nu a păstrat distanţa şi nu a mai reuşit să evite ciocnirea cu un autotren care i-a frânat în faţă. Bărbatul a rămas încarcerat şi a fost scos de pompieri din cabina strivită. Testele au arătat că niciunul dintre şoferii implicaţi nu consumase alcool.

