După zile caniculare, furtunile au făcut ravagii în mai multe zone din țară. Suceava a fost lovită de inundații devastatoare, cu şase coduri hidrologice roșii și două portocalii.

Localitatea Broșteni din județul Suceava, cea mai afectată de inundații: un mort, sute de evacuaţi

Localitatea Broșteni din Județul Suceava este cea mai afectată de inundaţii. Un bărbat a fost găsit fără suflare în albia râului Neagra, iar sute de oameni au fost evacuați din case. Într-o singură noapte tot ce au reușit să clădească până acum.

"Când ne-am evacuat din curte, în ultima clipă, am reușit să ies eu cu mașina mea. Soția motor pe benzină, era apa 1 metru, abia a ieșit, s-a oprit motorul, a lăsat-o cu avaria aprinsă și am luat-o și am plecat. Deci a fost în stradă mașina. Deci de pe stradă a luat-o. Acum m-au anunțat prietenii că vezi că s-ar putea să fie mașina ta", povesteşte un localnic.

Autoritățile au emis mesaje RO-Alert, iar pompierii intervin în continuare pentru salvarea celor care au rămas izolaţi. Au fost trimise în ajutor și două elicoptere SMURD. Peste 20 de oameni care erau într-o pensiune au fost evacuaţi pe calea aerului.

Case şi maşini, luate de puhoaie. Un drum naţional s-a surpat

Pagubele sunt semnificative. Sute de case au fost distruse, poduri au fost avariate, iar un drum național s-a surpat: "O parte din drum din satul Cotârgaș a fost pur și simplu spălat de apă. bucăți de beton au ajuns în albia pârâului".

Și în Găinești pagubele au fost însemnate: "Hai din casă, că se umflă râul şi nu mai putem ieşi! Haideţi să ieşim! Nu putem risca prea mult, că se umflă apa şi nu mai putem trece".

"Niciodată nu a fost aşa ceva. Uitaţi la perete până unde a fost apa venită. Am avut noroc că au intrat oameni care au scos apa afară. S-au scos tone de apă", a declarat Costică Crăciun, proprietar magazin şi restaurant. "Am vreo 69 de ani, am mai prins încă două viituri din astea, dar în aşa fel nu a fost. A intrat...dacă mai era 2 cm intra şi în casă. Apa până la brâu, peste un metru, un metru şi...a fost apa", spune Neculai Tănasă, localnic. "Ne-au afectat case. Drumurile sunt rupte, podeţe avem rupte. Apă peste tot, peste tot...atâta apă nu am văzut. Am câţiva ani, dar nu am văzut atâta apă", a declarat Gavril Niculeasa, viceprimar Slatina.

Debit istoric pe râul Bistrița

În unele zone, ploile puternice au fost însoţite de grindină. "Uite gheaţă...umple pumnul numai două d-astea. Cât ouăle de găină a plouat". În acelaşi timp, în Piatra Neamţ, ploaia torenţială a făcut ca un drum naţional să se inunde până la refuz: "Deci Bistriţa este la nivelul şoselei...şi aici este DN-ul. Are apa la în jurc de un metru".

La punctul de măsurare Frumosul din județul Neamț, râul Bistrița a inregistrat un maxim istoric al nivelului: 390 cm, depășind cu 40 cm cota de pericol.

Codul portocaliu se extinde. Vremea se răcește în toată țara

De marţi, temperaturile coboară şi vor atinge valori mai mici decât cele normale pentru mijlocul verii, iar furtunile se vor extinde în toată ţara. Directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, a anunțat la Digi 24 că se menține avertizarea meteorologică de cod portocaliu de la ora 16 până în această seară, la ora 22 pentru cele trei județe din nordul Moldovei: Suceava, Botoșani și Neamț. Vor fi în continuare averse torențiale care pot cumula cantități de apă de 30-40 litri pe metru pătrat, la nivel izolat 50-60 litri pe metru pătrat, iar pentru jumătatea estică a țării, o atenționare de cod galben, având în vedere probabilitatea ca instabilitatea atmosferică să se manifeste în continuare prin averse care pot avea caracter torențial, vijelii, rafale în general de 50-70 km pe oră și cantități de apă de 20-25 litri pe metru pătrat.

Vremea rea și fenomenele periculoase se vor extinde și în alte zone ale țării anunță meteorologii.

"Începând de mâine dimineață de la ora 10 până mâine seară la ora 22, județele Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita și zona de munte a județelor Gorj, Hunedoara, Alba, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova se vor afla sub incidența unei atenționări meteorologice de cod portocaliu pentru instabilitatea atmosferică accentuată, iar cea mai mare parte a Transilvaniei, Nordul Olteniei și al Munteniei, precum și zona de munte sub cod galben. Din punct de vedere termic, dacă astăzi mai menținem avertizarea meteorologică de cod portocaliu și cod galben pentru partea de sud-est a țării, acolo unde vor mai fi posibile valori ale temperaturilor în aria de cod portocaliu între 36-39 de grade, cod galben 33-36 de grade, de mâine scăderea regimului de temperaturi se va resimți în toată țara, astfel încât ecartul acestora la nivelul maximelor va fi între 21 până la cel mult 29-30 de grade", a precizat Elena Mateescu, directorul general al ANM.

