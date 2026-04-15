Impact violent între un autobuz şi o maşină, în Bistriţa. Şoferul maşinii a murit, doi oameni sunt răniţi

Un bărbat de 47 de ani a murit, miercuri dimineaţă, şi alte două persoane au fost rănite, după ce o maşină şi un autobuz s-au ciocnit pe DN 17, în apropierea localităţii Uriu, judeţul Bistriţa-Năsăud.

de Redactia Observator

la 15.04.2026 , 07:25
Impact violent între un autobuz şi o maşină, în Bistriţa. Şoferul maşinii a murit, doi oameni sunt răniţi - Impact violent între un autobuz şi o maşină, în Bistriţa. Şoferul maşinii a murit, doi oameni sunt răniţi - Arhivă

Pompierii militari au intervenit, miercuri dimineaţă, la un accident rutier produs între localităţile Cristeştii Ciceului şi Uriu, în care au fost implicate un autoturism şi un autobuz. În autobuz se aflau patru persoane, dintre care două necesită îngrijiri medicale, iar în autoturism o persoană a fost încarcerată.

Care e starea victimelor

"Victima încarcerată a fost extrasă de către pompierii. Din păcate, a fost declarat decesul la locul solicitarii - bărbatul in varsta de 47 de ani prezenta leziuni incompatibile cu viaţa", a transmis ISU Bistriţa-Năsăud. Conducătorul autobuzului a fost extras din autobuz şi predat echipajelor medicale, cu fractură deschisă membru inferior. 

Un alt bărbat, pasager, în vârsta de aproximativ 71 de ani a fost preluat de echipajele medicale, prezenta un traumatism cranian. "Ambele victime sunt transportate la spital pentru investigaţii medicale suplimentare. Conducătorul auto este transportat la UPU SMURD Bistriţa, în timp ce pasagerul la CPU Beclean", au precizat pompierii.

Centrul Infotrafic a anunţat că traficul rutier este oprit pe ambele sensuri ale DN 17 Beclean-Dej, în apropierea localităţii Uriu. Se estimează reşuarea normală a circulaţiei după ora 07:30.

Redactia Observator
Ce salariu avea Leonard Doroftei în Canada, atunci când abia putea mânca
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Top 5 lucruri pe care trebuie să le știi despre Peter Magyar, noul prim-ministru al Ungariei. Trei dintre ele au legătură cu sportul: a promis că schimbă totul după ce câștigă alegerile
Prima țară din UE în care președintele Parlamentului anunță referendum pentru ieșirea din NATO
Scene halucinante la Brăila! Un bărbat a încercat să se sinucidă, într-o bancă, de față cu clienții și cu personalul
