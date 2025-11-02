În Catedrala Națională, Corul Patriarhiei a cântat o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr

O melodie pe versuri de Radu Gyr, propagandistul Mişcării Legionare, a fost interpretat în 30 octombrie de corul Patriarhiei Tronos Junior în Catedrala Naţională. Iniţiativa a stârnit controverse, iar liderul deputaţilor UDMR Csoma Botond consideră "o prăbuşire morală".

Evenimentul controversat a avut loc de Ziua Clerului Militar, sărbătorită la Catedrala Naţională printr-un Te Deum, oficiat de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal. La eveniment au participat Ministrul Apărării, membri ai Familiei Regale, şeful Statului Major, toţi preoţii militari, potrivit Basilica.

"În Catedrala Naţională, între pereţi proaspăt sfinţiţi, copii au cântat un poem de Radu Gyr - poetul care a fost propagandistul Mişcării Legionare, vocea unei ideologii fasciste care a semănat ură şi moarte", a scris Csoma Botond pe Facebook.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Garda de Fier nu a fost o „mişcare naţională”, ci o sectă fascistă, o ideologie ucigaşă. Acum, ecoul acelui trecut întunecat s-a auzit în catedrală, ascuns sub vocea şi inocenţa copiilor. Asta nu poate fi justificată. Nu este o greşeală, ci o prăbuşire morală, atunci când locul sfânt şi inocenţa devin decorul crimelor trecutului", a scris Csoma Botond pe reţeaua de socializare.

Conform documentelor CNSAS, Radu Gyr (Demetrescu Ştefan) a fost condamnat în 4 aprilie 1945 pentru crime de dezastrul ţării, eliberat în 6 august 1956 şi rearestat la 19 iulie 1958 pentru activitate legionară.

Potrivit acestora, "inculpatul Demetrescu Radu Gyr, vechi legionar, cu grad de comandant ale cărui poezii scrise în timpul detenţiei cât şi după ce a ieşit din închisoare au fost multiplicate şi difuzate, ele fiind socotite principalele materiale pentru «îndoctrinarea legionară». Inculpatul Demetrescu Radu Gyr a stabilit personal legături cu mai mulţi legionari notorii şi în cadrul întâlnirilor le-a recitat din poeziile sale, unele imprimându-le pe bandă de magnetofon în vederea răspândirii lor".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰