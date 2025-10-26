Încă un turist şi-a pierdut viaţa în Munţii Făgăraş. Avea doar 43 de ani

Muntele îşi cere tributul. După ce ieri, doi turişti şi-au pierdut viaţa, astăzi, un alt bărbat de 43 de ani din Hunedoara a plătit "datoria" culmii.

Turistul a căzut sâmbătă după-amiază din vf. Lespezi spre Căldarea Berbecilor, în Munții Făgăraș, aproape 500 de metri diferență de nivel și a murit. Acesta avea 43 de ani și era din județul Hunedoara.

Plecat în drumeţie cu un prieten

Bărbatul plecase in drumeție pe munte împreună cu un altul, dupa ce discutaseră în prealabil, pe o rețea socială. Cei doi au mai întâlnit pe drum un alt iubitor de munte și au mers împreună până pe creasta unde s-a produs tragedia.

Acum salvamontiștii argeșeni au în desfășurare o misiune dificilă de recuperare a trupului victimei.

Bărbatul a decedat în urma impactului.

Potrivit informațiilor Salvamont Argeș, s-a încercat inițial extracția trupului cu elicopterul, însă misiunea a fost întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a apariției altor intervenții urgente în zona Sibiu.

În cursul zilei de duminică, intervenția continuă terestru, în condiții dificile. Vremea este foarte închisă, cu plafon sub 1.800 de metri, astfel că 18 salvatori montani sunt în acțiunea de recuperare a trupului victimei.

Salvamontiștii argeșeni atrag atenția că perioada actuală este una extrem de periculoasă pentru drumețiile montane, din cauza zăpezii înghețate și a condițiilor instabile din zona înaltă.

