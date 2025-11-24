Antena Meniu Search
Video Salvamontiştii caută un turist dispărut în Munții Bucegi. Elicopterul SMURD survolează zona

Acțiune contracronometru în Munţii Bucegi. Salvamontiști și voluntari caută un turist rătăcit în zona Lacului Țigănești. Persoana a cerut ajutor încă de duminică noapte şi a spus că este în stare avansată de epuizare și hipotermie.

Salvatorii montani au coborât pe Valea Ţigăneşti, însă nu au identificat urme sau indicii în zonă. A fost solicitat şi elicopterul SMURD, care în acest moment survolează perimetrul, informează Salvamont Braşov.

De asemenea, salvamontiştii vor aduce o dronă cu termoviziune din cadrul SPJ Salvamont Braşov pentru continuarea căutărilor.

Salvamontiştii braşoveni au informat, duminică noapte, că o echipă "de prim-răspuns", formată din şapte salvatori montani şi voluntari din cadrul formaţiei Salvamont Râşnov a Serviciului Judeţean Salvamont Braşov, intervine de urgenţă pentru localizarea şi acordarea primului ajutor unei persoane aflate în apropiere Lacului Ţigăneşti. 

Potrivit salvatorilor montani, această persoană a solicitat ajutor, afirmând că se află într-o stare avansată de epuizare şi hipotermie.

Salvamontiştii au informat că, „din păcate”, persoana căutată nu a fost localizată în zona indicată, iar după şapte ore de căutări, în cursul dimineţii de luni, în jurul orei 5:00, salvatorii montani s-au retras din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

Luni dimineaţă, la ora 7:00, căutările au fost reluate, iar în sprijin au fost solicitaţi salvamontişti din cadrul Salvamont Zărneşti, Salvamont Predeal, precum şi o echipă din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Braşov, la această oră acţiunea fiind în dinamică.

