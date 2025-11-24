Acțiune contracronometru în Munţii Bucegi. Salvamontiști și voluntari caută un turist rătăcit în zona Lacului Țigănești. Persoana a cerut ajutor încă de duminică noapte şi a spus că este în stare avansată de epuizare și hipotermie.

Salvatorii montani au coborât pe Valea Ţigăneşti, însă nu au identificat urme sau indicii în zonă. A fost solicitat şi elicopterul SMURD, care în acest moment survolează perimetrul, informează Salvamont Braşov.

De asemenea, salvamontiştii vor aduce o dronă cu termoviziune din cadrul SPJ Salvamont Braşov pentru continuarea căutărilor.

Salvamontiştii braşoveni au informat, duminică noapte, că o echipă "de prim-răspuns", formată din şapte salvatori montani şi voluntari din cadrul formaţiei Salvamont Râşnov a Serviciului Judeţean Salvamont Braşov, intervine de urgenţă pentru localizarea şi acordarea primului ajutor unei persoane aflate în apropiere Lacului Ţigăneşti.

Potrivit salvatorilor montani, această persoană a solicitat ajutor, afirmând că se află într-o stare avansată de epuizare şi hipotermie.

Salvamontiştii au informat că, „din păcate”, persoana căutată nu a fost localizată în zona indicată, iar după şapte ore de căutări, în cursul dimineţii de luni, în jurul orei 5:00, salvatorii montani s-au retras din cauza condiţiilor meteo nefavorabile.

Luni dimineaţă, la ora 7:00, căutările au fost reluate, iar în sprijin au fost solicitaţi salvamontişti din cadrul Salvamont Zărneşti, Salvamont Predeal, precum şi o echipă din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Braşov, la această oră acţiunea fiind în dinamică.

