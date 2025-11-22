Video Incendiu cu degajări mari de fum la un bloc de 11 etaje din Bucureşti. 17 persoane, transportate la spital
Pompierii bucureşteni intervin, sâmbătă dimineaţă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat la etajul 5 al unui bloc din sectorul 5, care se manifestă cu degajări mari de fum, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).
UPDATE: 17 persoane au fost transportate la spital în urma incendiului. "În acest moment, dispozitivul de intervenţie se redimensionează, la faţa locului rămân 4 autospeciale de stingere şi 2 ambulanţe SMURD. 152 de persoane evacuate şi autoevacuate din blocul în cauză, în total 17 persoane au fost transportate la spital", a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.
UPDATE: Au fost asistate medical la fața locului 7 persoane, 6 dintre acestea au fost transportate la spital.
Blocul respectiv, cu 11 etaje, se află pe strada Sergent Ion Nuţu, iar pompierii întreprind acţiune de căutare-salvare şi evacuare a tuturor persoanelor posibil surprinse, degajările mari de fum ajungând şi pe scara imobilului.
11 autospeciale de pompieri şi 6 ambulanţe SMURD la faţa locului
"Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, într-un apartament la nivelul etajului 5 dintr-un bloc cu 11 etaje. Sunt degajări mari de fum şi pe scara blocului. Au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru identificarea şi evacuarea tuturor persoanelor posibil surprinse", menţionează sursa citată.
La faţa locului se intervine cu şapte autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, două autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, Detaşamentul Special de Salvatori şi şase ambulanţe SMURD.Înapoi la Homepage
