Pompierii bucureşteni intervin, sâmbătă dimineaţă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat la etajul 5 al unui bloc din sectorul 5, care se manifestă cu degajări mari de fum, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF).

Redactia Observator

22.11.2025 , 12:14
Incendiu cu degajări mari de fum la un bloc de 11 etaje din Bucureşti. Pompierii intervin cu 10 autospeciale

UPDATE: 17 persoane au fost transportate la spital în urma incendiului. "În acest moment, dispozitivul de intervenţie se redimensionează, la faţa locului rămân 4 autospeciale de stingere şi 2 ambulanţe SMURD. 152 de persoane evacuate şi autoevacuate din blocul în cauză, în total 17 persoane au fost transportate la spital", a transmis ISU Bucureşti-Ilfov.

UPDATE: Au fost asistate medical la fața locului 7 persoane, 6 dintre acestea au fost transportate la spital.

Blocul respectiv, cu 11 etaje, se află pe strada Sergent Ion Nuţu, iar pompierii întreprind acţiune de căutare-salvare şi evacuare a tuturor persoanelor posibil surprinse, degajările mari de fum ajungând şi pe scara imobilului.

11 autospeciale de pompieri şi 6 ambulanţe SMURD la faţa locului

"Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, într-un apartament la nivelul etajului 5 dintr-un bloc cu 11 etaje. Sunt degajări mari de fum şi pe scara blocului. Au fost constituite echipe de căutare-salvare pentru identificarea şi evacuarea tuturor persoanelor posibil surprinse", menţionează sursa citată.

La faţa locului se intervine cu şapte autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, două autospeciale de intervenţie şi salvare de la înălţime, Detaşamentul Special de Salvatori şi şase ambulanţe SMURD.

