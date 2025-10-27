Tragedie în cartierul Țintea din orașul Băicoi, județul Prahova. Un incendiu puternic a cuprins o casă, o rulotă, un saivan de aproximativ 300 de metri pătrați și circa 10 tone de furaje.

Potrivit informațiilor preliminare transmise de ISU Prahova, flăcările s-au extins rapid și s-au manifestat generalizat, existând inițial suspiciunea că două persoane ar fi fost surprinse în interiorul locuinței. La fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj SMURD.

Pe măsură ce operațiunile de intervenție au avansat, pompierii au reușit să identifice în interiorul perimetrului incendiat o victimă carbonizată.

Echipajele de salvare continuă lupta cu focul pentru a localiza și lichida complet incendiul, iar cercetările sunt în curs pentru stabilirea cauzelor care au dus la izbucnirea dezastrului. Autoritățile urmează să stabilească identitatea victimei și dacă mai există și alte persoane în interiorul locuinţei mistuite.

